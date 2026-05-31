یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: افزایش بیسابقه جمعیت زندانهای فرانسه بار دیگر کارآمدی نظام کیفری این کشور را به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل کرده است. آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت دادگستری فرانسه نشان میدهد تعداد زندانیان این کشور به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده؛ وضعیتی که نه تنها مشکلات اجرایی و مدیریتی را تشدید کرده، بلکه پرسشهای جدی درباره رعایت استانداردهای حقوق بشری در مراکز نگهداری زندانیان ایجاد کرده است.
طی سالهای اخیر، سیاستهای کیفری سختگیرانهتر، افزایش برخی جرایم و طولانی شدن روند رسیدگی قضایی موجب شده ظرفیت زندانها با سرعتی کمتر از رشد جمعیت زندانیان توسعه یابد. نتیجه این روند، شکلگیری پدیدهای است که نهادهای ناظر فرانسوی از آن با عنوان «تراکم مزمن زندانها» یاد میکنند؛ شرایطی که در برخی مراکز، تعداد زندانیان به مراتب بیشتر از ظرفیت پیشبینیشده است.
گزارشهای منتشرشده از وضعیت زندانهای فرانسه حاکی از آن است که ازدحام جمعیت تنها به کمبود فضای فیزیکی محدود نمیشود. فشار مضاعف بر کادر زندانها، کاهش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی، افزایش تنشهای داخلی و دشوارتر شدن فرآیند بازپروری زندانیان از جمله پیامدهای مستقیم این بحران به شمار میرود.
از منظر حقوقی، این وضعیت برای دولت فرانسه چالشبرانگیز است. دادگاه اروپایی حقوق بشر طی سالهای گذشته بارها نسبت به شرایط نگهداری زندانیان در برخی کشورهای اروپایی هشدار داده و بر ضرورت حفظ کرامت انسانی حتی در دوران محکومیت تأکید کرده است. به همین دلیل، ادامه روند فعلی میتواند فشارهای حقوقی و سیاسی بیشتری را متوجه پاریس کند.
در همین حال، گزارشهای رسمی از افزایش نگرانکننده موارد خودکشی در زندانها و همچنین فرسودگی بخشی از زیرساختهای نگهداری زندانیان حکایت دارد. این مسائل موجب شده برخی ناظران از «بحران ساختاری» در نظام زندانبانی فرانسه سخن بگویند؛ بحرانی که صرفاً با افزایش ظرفیت فیزیکی زندانها قابل حل نخواهد بود.
دولت فرانسه از برنامههای جدید برای توسعه ظرفیت زندانها خبر داده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند حل ریشهای این معضل نیازمند بازنگری در سیاست جنایی، استفاده گستردهتر از مجازاتهای جایگزین حبس و تسریع در روند رسیدگی قضایی است.
آنچه امروز در زندانهای فرانسه مشاهده میشود، صرفاً مشکل کمبود سلول یا تخت نیست؛ بلکه نشانهای از فشار فزاینده بر یکی از مهمترین ارکان نظام عدالت کیفری این کشور است؛ فشاری که در صورت تداوم، میتواند به یکی از چالشهای جدی حقوقی و اجتماعی فرانسه در سالهای آینده تبدیل شود.
پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه
