اجتماع حافظان قرآن در میدان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین اجتماع حافظان قرآن کریم از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان فلسطین تهران آغاز میشود. برگزارکنندگان این برنامه با الهام از آیه ۶۹ سوره عنکبوت «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» بر ضرورت مجاهدت در مسیر الهی و نقش حافظان در پاسداری از معارف وحیانی تأکید کردهاند.
این اجتماع در ادامه سلسله برنامههایی با هدف ایجاد همافزایی میان حافظان، تقویت هویت قرآنی و انقلابی و تجلیل از تلاشهای فعالان عرصه حفظ برپا میشود.
سومین اجتماع حافظان به همت ستاد راهبری حفظ قرآن کریم و مجمع حافظان قرآن تهران برگزار خواهد شد.
