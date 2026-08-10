تدوین برنامه توسعه دریامحور مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی روند تدوین برنامه جامع توسعه دریامحور مازندران، با حضور نمایندگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مشاور و ناظر طرح و جمعی از کارشناسان، اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده باید علاوه بر برخورداری از پشتوانه علمی، قابلیت اجرایی داشته باشد و ظرفیت‌های موجود استان در حوزه دریا را به برنامه‌های عملیاتی و قابل تحقق تبدیل کند.

وی افزود: هدف از این مطالعات، صرفاً تهیه یک گزارش نیست، بلکه باید در نهایت به برنامه‌ای جامع، منسجم و کاربردی منتهی شود که بتوان از آن به عنوان مبنای تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه توسعه دریامحور استان استفاده کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در جلسات گذشته، تصریح کرد: برخی اصلاحات در فرآیند مطالعه و روش‌شناسی مورد تأکید قرار گرفته و تیم مطالعاتی موظف شده است با استفاده از دیدگاه‌های مشاور و ناظر، چارچوب مطالعات را اصلاح و روند تدوین برنامه را بر اساس آن دنبال کند.

کریم‌پور، ایجاد هماهنگی میان مطالعات تخصصی و فرابخشی را یکی از الزامات تدوین برنامه جامع توسعه دریامحور دانست و گفت: راهبردها و اقدامات پیشنهادی در بخش‌های مختلف باید در یک چارچوب واحد قرار گیرند و به گونه‌ای طراحی شوند که یکدیگر را تکمیل کنند.

وی با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های دریایی مازندران، ادامه داد: توسعه دریامحور تنها به یک حوزه خاص محدود نیست و بخش‌هایی همچون صنایع دریایی، حمل‌ونقل و بنادر، شیلات، گردشگری دریایی و ساحلی، منابع دریایی، فناوری و نوآوری، محیط‌زیست و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران بر استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی در تدوین این برنامه تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از توان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، سایر مراکز علمی، مشاوران و ناظران طرح می‌تواند کیفیت مطالعات و قابلیت اجرایی برنامه نهایی را افزایش دهد.

کریم‌پور با تشریح ساختار مطالعاتی این طرح اظهار کرد: چهار حوزه فرابخشی سیاسی و حقوقی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی و اجتماعی در کنار شش حوزه تخصصی صنایع دریایی، حمل‌ونقل دریایی و بنادر، شیلات، گردشگری دریایی و ساحلی، منابع غیرزنده دریایی و فناوری‌ها و نوآوری‌های دریایی در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: تلفیق این مطالعات و ایجاد ارتباط میان حوزه‌های مختلف باید به تدوین سندی روشن، قابل ارزیابی و متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای مازندران منجر شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین بر ضرورت انطباق برنامه توسعه دریامحور استان با اسناد بالادستی، قوانین و سیاست‌های کلان کشور تأکید کرد و گفت: در کنار این موضوع، باید مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاص مازندران نیز در تدوین برنامه مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست نوروزی از اعضای تیم مطالعاتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گزارشی از روند تدوین برنامه جامع توسعه دریامحور استان ارائه کرد و آخرین وضعیت مطالعات تخصصی و فرابخشی را تشریح کرد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، مبانی نظری و روش‌شناسی، وضعیت دریای خزر، چشم‌انداز توسعه دریامحور کشور، ادبیات علمی مرتبط و اسناد داخلی و خارجی در این مطالعات بررسی و چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه اقدام نیز تدوین شده است.

همچنین کتابچه واژگان و مفاهیم توسعه دریامحور با هدف ایجاد ادبیات مشترک در فرآیند مطالعات تهیه شده و گزارش‌های تخصصی و فرابخشی نیز بر مبنای یک چارچوب واحد در حال تدوین و بررسی است.

در پایان این نشست، بر تداوم بررسی‌های کارشناسی، اعمال دیدگاه‌های مشاوران و ناظران و استفاده از نظرات دستگاه‌های تخصصی تأکید شد تا برنامه جامع توسعه دریامحور مازندران با برخورداری از انسجام علمی و کارشناسی و قابلیت اجرایی، برای طی مراحل تصویب و اجرا آماده شود.