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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

برگزاری کارگاه‌های خودباوری برای مددجویان یاورشهر

برگزاری کارگاه‌های خودباوری برای مددجویان یاورشهر

معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از برگزاری کارگاه‌های تخصصی خودباوری و مهارت‌های زندگی برای مددجویان مراکز یاورشهر با هدف تقویت سلامت روان و تسهیل بازگشت آنان به جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تخصصی معنویت‌افزایی و خودباوری برای مددجویان مراکز یاورشهر اظهارکرد: این کارگاه‌ها با هدف ارتقای سلامت روان و تقویت باورهای مثبت در مددجویان طراحی شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، نزدیک به ۹ هزار نفر از مددجویان در این کارگاه‌های تخصصی حضور یافته‌اند.

مقدمی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه‌ها، جلسات معنویت‌درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و خودباوری برای بیش از ۶ هزار نفر برگزار شده است. همچنین، کارگاه‌های نیازسنجی و نظام‌مندی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت ۳ هزار نفر برپا شده تا مسیر بازگشت مددجویان به جامعه به‌صورت نظام‌مند و هدفمند هموار شود.

کد مطلب 6913200

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