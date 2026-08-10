به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تخصصی معنویت‌افزایی و خودباوری برای مددجویان مراکز یاورشهر اظهارکرد: این کارگاه‌ها با هدف ارتقای سلامت روان و تقویت باورهای مثبت در مددجویان طراحی شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، نزدیک به ۹ هزار نفر از مددجویان در این کارگاه‌های تخصصی حضور یافته‌اند.

مقدمی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه‌ها، جلسات معنویت‌درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و خودباوری برای بیش از ۶ هزار نفر برگزار شده است. همچنین، کارگاه‌های نیازسنجی و نظام‌مندی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت ۳ هزار نفر برپا شده تا مسیر بازگشت مددجویان به جامعه به‌صورت نظام‌مند و هدفمند هموار شود.