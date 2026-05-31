بیست و نهمین کاروان پیاده گیلان به مقصد مرقد امام(ره) حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصر یکشنبه در جمع اعضای کاروان پیاده مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) استان گیلان در مسجدالنبی(ص) قزوین، با قدردانی از حضور مجاهدانه و همکاری دست‌اندرکاران برگزاری این کاروان اظهار کرد: این حرکت معنوی از اقدامات کم‌نظیر در سطح کشور است و اگرچه در برخی استان‌ها نیز پیاده‌روی‌هایی برگزار می‌شود، اما این کاروان با چنین گستره و استمراری، ویژگی خاص خود را دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه این کاروان وارد بیست و نهمین دوره حرکت پیاده شده است، افزود: با توجه به شرایط جنگی، امکان عدم برپایی این مراسم وجود داشت، اما با اصرار، همکاری و هم‌افزایی جمعی از افراد، این حرکت امسال نیز با قوت برگزار شد.

وی با بیان اینکه این کاروان پیاده با عشق و ارادت به حضرت امام خمینی(ره) و با یاد خونخواهی رهبر شهید و بیعت با رهبر جوان شکل گرفته و متوقف نخواهد شد، گفت: امسال این کاروان تفاوتی با سال‌های گذشته دارد؛ این حرکت تنها برای ابراز ارادت به امام راحل آغاز نشده، بلکه با نیت بیعت با رهبر معظم انقلاب و پیام خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدا به راه افتاده است.

دلتنگی برای رهبر شهید

سردار دامغانی با اشاره به اینکه همچنان دل‌ها داغدار و دلتنگ رهبر شهید است، اظهار کرد: هنوز هم باورکردنی نیست فقدان ایشان و در این ایام، جای خالی ایشان به‌طور کامل احساس می‌شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی حضور در این کاروان مستمع بودن سخنرانی رهبر شهید بود، افزود: امسال این دلتنگی در دل همه بیشتر احساس می‌شود. اما رهبر معظم انقلاب با همان نگاه، همان بیان و همان فکر، مسیر راه را روشن کرده‌اند و برنامه یک‌ساله ما نیز بر اساس فرمایشات ایشان پایه‌گذاری خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هر قدم در این مسیر توفیق دارد، تصریح کرد: این حرکت، تنها یک پیاده‌روی نیست، بلکه فریاد فرهنگ، اعتقاد، عشق، ارادت و ولایت‌مداری مردم است که با قدم‌ها و حرکت، نه صرفاً با شعار و سخن، نشان داده می‌شود.

سردار دامغانی با بیان اینکه در تمامی دوران‌ها و اخیراً در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حضور مردم بود که دشمن را ناکام گذاشت، گفت: امروز نیز همین حضور، عامل اصلی برهم خوردن محاسبات دشمن است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای فشار اقتصادی، فرهنگی و روانی علیه ملت ایران افزود: دشمن درصدد بود با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با فشار اقتصادی، مردم را تسلیم کند، زیرا تسلیم مردم را مقدمه تضعیف و از بین بردن نظام و در نهایت تجزیه ایران می‌دانست.

فرمانده سپاه قدس گیلان از سابقه بسیار طولانی دشمن با ایران گفت و تصریح کرد: دشمنانی چون آمریکا پیش از انقلاب نیز با ایران قوی و بزرگ مخالف بوده‌اند و همچنان نیز به دنبال کوچک‌سازی کشورها و تسلط استعماری بر جهان هستند.

وی با بیان اینکه مردم ایران طی ۴۷ سال گذشته نشان داده‌اند در برابر فشارها مقاوم و شکست‌ناپذیرند، گفت: ملت ایران با اتحاد، همدلی، ایمان، عشق به وطن، انقلاب، فرماندهان و رهبر معظم انقلاب، معادلات دشمن را بر هم زده‌اند و با وجود برخی خسارت‌ها، نظام اسلامی با تکیه بر مردم و ولایت، راه خود را ادامه خواهد داد.