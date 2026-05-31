۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

اتمام ۴ پروژه نگهداری راه در گیلان؛ ۱۷ پروژه دیگر در دست اجراست

رشت - معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: از ۳۰ پروژه نگهداری راه‌های استان عملیات اجرایی ۴ پروژه به اتمام رسیده و ۱۷ پروژه نیز در مرحله اجرا قرار دارد.

فریبرز لطفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد دوماهه اداره نگهداری راه‌های این اداره‌کل اظهار کرد: در سال جاری تعداد ۳۰ پروژه نگهداری راه با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال در نقاط مختلف استان در دست اجرا است.

وی افزود: از این تعداد، عملیات اجرایی ۴ پروژه با اعتبار ۸۱۲ میلیارد ریال به اتمام رسیده و ۱۷ پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال در مرحله اجرا قرار گرفته است.

لطفی پور ادامه داد: همچنین ۷ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال در مرحله تحویل زمین و ۲ پروژه دیگر با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند که پس از طی مراحل قانونی وارد فاز اجرایی خواهند شد.

لطفی پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی و نگهداری راه‌ها طی دو ماهه نخست سال جاری گفت: در این مدت ۷ کیلومتر روکش آسفالت گرم با مصرف ۷ هزار تن آسفالت و همچنین ۱۱ کیلومتر لکه‌گیری با آسفالت گرم با تناژ ۴ هزار و ۴۶۰ تن در سطح راه‌های شریانی استان اجرا شده است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی راه‌ها، افزایش کیفیت سفرهای جاده‌ای، کاهش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی دارد و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، روند بهسازی و نگهداری شبکه راه‌های استان را با جدیت دنبال می‌کند.

