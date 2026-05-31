به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع جانباز شهید علیاصغر شادکام ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۲ خرداد ماه از مقابل جایگاه CNG خیابان شهدا تا صحن گلزار شهدا بر روی دستان مردم شریف و شهیدپرور رشت برگزار میشود و پس از اقامه نماز میت، پیکر مطهرش در آرامگاه ابدی خویش در کنار همرزمان شهیدش تدفین خواهد شد.
جانباز شهید علیاصغر شادکام از کارکنان سابق فرماندهی یگان ویژه استان گیلان که در سال ۱۴۰۱ حین انجام مأموریت در ایست و بازرسی عنبران آستارا بر اثر زیر گرفته شدن توسط خودروی متخلف دچار جراحت شدید و قطع نخاع شده بود، پس از سالها تحمل عوارض ناشی از جانبازی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این مأمور وظیفهشناس در جریان کنترل خودروهای عبوری و برخورد با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که راننده آن به دستور ایست پلیس بیتوجهی کرده بود، مورد هجوم قرار گرفت. راننده خودرو با زیر گرفتن این مأمور از محل متواری شد که در پی آن، نامبرده دچار آسیب جدی و قطع نخاع شد و به عنوان جانباز با درصد بالای ۷۰ درصد شناخته شد.
