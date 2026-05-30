شهادت مامور پلیس قطع نخاع بالای ۷۰ درصد گیلانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، این مأمور وظیفه‌شناس در جریان کنترل خودروهای عبوری و برخورد با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که راننده آن به دستور ایست پلیس بی‌توجهی کرده بود، مورد هجوم قرار گرفت. راننده خودرو با زیر گرفتن این مأمور، از محل متواری شد که در پی آن، نامبرده دچار آسیب جدی و قطع نخاع و به عنوان جانباز با درصد بالای ۷۰ درصد شناخته شد.

این شهید والامقام در سال‌های پس از حادثه، با وجود تحمل رنج ناشی از جراحت، سرانجام به فیض شهادت نائل آمد و از وی یک فرزند پسر ۵ ساله به یادگار مانده است.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.