۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱

شهادت مامور پلیس قطع نخاع بالای ۷۰ درصد گیلانی

رشت- «علی‌اصغر شادکام» از کارکنان فرماندهی انتظامی گیلان که در ایست بازرسی عنبران آستارا بر اثر حادثه زیرگرفته‌ شدن جانباز بالای ۷۰ درصد و قطع نخاع شده بود، به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، این مأمور وظیفه‌شناس در جریان کنترل خودروهای عبوری و برخورد با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که راننده آن به دستور ایست پلیس بی‌توجهی کرده بود، مورد هجوم قرار گرفت. راننده خودرو با زیر گرفتن این مأمور، از محل متواری شد که در پی آن، نامبرده دچار آسیب جدی و قطع نخاع و به عنوان جانباز با درصد بالای ۷۰ درصد شناخته شد.

این شهید والامقام در سال‌های پس از حادثه، با وجود تحمل رنج ناشی از جراحت، سرانجام به فیض شهادت نائل آمد و از وی یک فرزند پسر ۵ ساله به یادگار مانده است.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

