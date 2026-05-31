خسروی وفا: اتفاقاتی که برای تیم ملی فوتبال ایران افتاد جای تاسف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به پرسش در مورد احتمال رخ دادن اتفاقات مشابه برای کاروان ورزش ایران در المپیک لس آنجلس گفت: اصولا ساختار سازمان بین المللی با فدراسیون جهانی فرق می کند. در این موارد کلیه کارها دست کشور میزبان نیست و دست کمیته بین المللی المپیک است. ضمن این که بحث ویزا مطرح نیست و آی دی کارت هایی که صادر می شود حکم ویزا را دارد.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که برای فوتبال افتاد جای تاسف دارد که اینطور با افکار مردم بازی کردند. البته در المپیک باید اتفاقات کمتری رخ دهد با این حال برای ما هشداری شد که از همین حالا با کمیته بین المللی المپیک مکاتبه کنیم اما دارم مشکلات ما به مراتب کمتر از فوتبال خواهد بود.