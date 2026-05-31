  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

مکاتبه با کمیته بین المللی المپیک؛

خسروی وفا: اتفاقاتی که برای تیم ملی فوتبال ایران افتاد جای تاسف دارد

خسروی وفا: اتفاقاتی که برای تیم ملی فوتبال ایران افتاد جای تاسف دارد

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: اتفاقی که برای تیم ملی فوتبال ایران رخ داد برای ما هشدار بود که با کمیته بین المللی المپیک برای بازی های لس آنجلس مکاتبه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به پرسش در مورد احتمال رخ دادن اتفاقات مشابه برای کاروان ورزش ایران در المپیک لس آنجلس گفت: اصولا ساختار سازمان بین المللی با فدراسیون جهانی فرق می کند. در این موارد کلیه کارها دست کشور میزبان نیست و دست کمیته بین المللی المپیک است. ضمن این که بحث ویزا مطرح نیست و آی دی کارت هایی که صادر می شود حکم ویزا را دارد.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که برای فوتبال افتاد جای تاسف دارد که اینطور با افکار مردم بازی کردند. البته در المپیک باید اتفاقات کمتری رخ دهد با این حال برای ما هشداری شد که از همین حالا با کمیته بین المللی المپیک مکاتبه کنیم اما دارم مشکلات ما به مراتب کمتر از فوتبال خواهد بود.

کد مطلب 6846278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها