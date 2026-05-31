به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آرمن یادگاریان، نماینده موقت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یمن، نسبت به پیامدهای کمبود بودجه در روند امدادرسانی به پناهندگان هشدار داد و تأکید کرد این وضعیت میتواند جان دهها هزار نفر را در این کشور در معرض خطر قرار دهد.
وی در ویدئویی که عصر یکشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، با اشاره به وضعیت بحرانی پناهندگان در یمن اظهار کرد: حدود ۶۴ هزار پناهنده در این کشور با یکی از جدیترین بحرانهای بشردوستانه جهان دست و پنجه نرم میکنند.
این مقام سازمان ملل با بیان اینکه پناهندگان در یمن در زمره آسیبپذیرترین اقشار قرار دارند، افزود: محدودیت منابع مالی موجب شده توان نهادهای امدادرسان برای پاسخ به نیازهای فزاینده انسانی کاهش یابد؛ آن هم در شرایطی که نیازهای بشردوستانه در سال جاری، فوریت بیشتری نسبت به سالهای گذشته پیدا کرده است.
یادگاریان همچنین تصریح کرد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با همکاری شرکای محلی در تلاش است خدماتی از جمله حفاظت، سرپناه و کمکهای نجاتبخش را به پناهندگان ارائه دهد، اما کمبود اعتبارات، این نهاد را در پاسخگویی مؤثر به نیازهای رو به افزایش با محدودیت جدی مواجه کرده است.
وی بر ضرورت تأمین مالی «زودهنگام و انعطافپذیر» تأکید کرد و گفت چنین حمایتی میتواند امکان اقدام بهموقع را برای نهادهای امدادی فراهم کند و از بحرانیتر شدن اوضاع جلوگیری به عمل آورد.
بر اساس گزارشهای موجود، یمن میزبان حدود ۱۰۰ هزار پناهنده است که عمده آنها از کشورهای شاخ آفریقا وارد این کشور شدهاند. این در حالی است که یمن خود طی سالهای گذشته به دلیل جنگ، ناامنی و اختلافات داخلی، با بحران پیچیده انسانی روبهرو بوده است.
پیشتر نیز دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در آوریل گذشته هشدار داده بود که میلیونها خانواده در یمن با مشکلاتی همچون گرسنگی، آوارگی و بیماری دستوپنجه نرم میکنند و وضعیت معیشتی و انسانی در این کشور همچنان رو به وخامت است.
