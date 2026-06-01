افزایش ارزآوری از طریق جذب بیماران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، محمد پناهی، در بازدید از بیمارستان نیکان سپید در شرق تهران، با اشاره به خدمات تخصصی که در این مرکز درمانی ارائه می شود، گفت: خدمات این بیمارستان، انگیزه بیشتری به بیماران بین الملل و گردشگران سلامت می دهد که با این مرکز آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات ویژه و خاص برای جذب بیماران خارجی در مرکز درمانی کشورمان، به انجام «براکی تراپی» در این بیمارستان اشاره کرد و افزود: «براکی‌تراپی» فقط یک خدمت درمانی نیست، بلکه یک استاندارد برای توریسم سلامت است.

براکی تراپی نوعی پرتو درمانی است. در این روش، تعدادی منبع کوچک رادیواکتیو در داخل بدن و نزدیک توده سرطانی قرار داده می‌شود. به این منابع اشعه، «چشمه» یا «سورس اشعه» می‌گوییم.

دبیر کمیته گردشگری سلامت استان تهران، ادامه داد: با جدیدترین سورس وارد شده به ایران، مسیر درمان به شکلی طراحی شده که ارائه خدمت در کمتر از یک روز انجام می‌شود؛ و وقتی این حجم از تجهیزات پیشرفته در یک طبقه کنار هم قرار می‌گیرد، نتیجه‌اش یک تجربه منسجم، سریع و مطمئن برای بیماران بین‌المللی است.

پناهی گفت: در کنار تکنولوژی، چیزی که بیشتر به چشم می‌آید تکریم بیمار و کیفیت اجرای فرآیندها است؛ همان جزئیاتی که این بیمارستان را از «مرکز درمانی خوب» به «مقصد درمانی قابل انتخاب» تبدیل می‌کند.

وی، ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت‌ها سهم مهمی در جذب بیماران بین‌الملل و ارزآوری کشور مطابق برنامه هفتم پیشرفت داشته باشد.