۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

از قطعات ساده خانگی تا صنایع دفاعی با ایجاد مزارع چاپ سه‌بعدی

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته گفت: فناوری «فارم‌های پرینت سه‌بعدی» با ایجاد تحول در صنایع خودروسازی، دفاعی و پزشکی، نویدبخش ارزآوری گسترده و صادرات قطعات پیشرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته، در جریان بازدید از شرکت‌های فناور در شهر اصفهان، بر اهمیت حیاتی روش‌های ساخت افزایشی در ارتقای جایگاه صنعتی ایران تاکید کرد.

وی با اشاره به پتانسیل بالای این فناوری، از طرح ایجاد «فارم‌ها یا مزارع پرینت سه‌بعدی» برای افزایش تیراژ تولید و توجیه اقتصادی قطعات پلیمری، فلزی و سرامیکی خبر داد.

به گفته ضرغامی، رسوخ این فناوری از وسایل ساده خانگی (مانند جایگزینی شیر فلکه آب فلزی با پلیمری) تا صنایع حساس هوایی، دریایی و پزشکی، نه تنها باعث کاهش ضایعات و مصرف مواد اولیه می‌شود، بلکه یک حرکت اقتصادی عظیم ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: هدف ما تنها رفع نیاز صنایع داخلی نیست؛ بلکه با سرمایه‌گذاری بر روی این مزارع تولیدی، قصد داریم با افزایش دقت و کیفیت، قطعات ساخته شده در ایران را به کشورهای منطقه و جهان صادر کرده و با ثبت سفارش خارجی، جریان ارزی پایدار ایجاد کنیم.

