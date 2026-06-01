پیش بینی پرداخت ۳۶۰ هزار وام قرض الحسنه به بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی، در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با یکی از بانک های کشور، گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این همکاری، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به بازنشستگان و خانوادههای آنان بوده است.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته صندوق بازنشستگی کشوری، افزود: در سال گذشته بیش از ۷ هزار نفر فراتر از پیشبینی اولیه، وام ازدواج فرزندان بازنشستگان را دریافت کردند و در مجموع نیز حدود ۳۲۷ هزار فقره وام ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی با نرخ قرضالحسنه پرداخت شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، ویژگی اصلی این تسهیلات را «قرضالحسنه بودن، ثبتنامی بودن و بدون وثیقه بودن» عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم امسال شمار بهرهمندان از این تسهیلات از ۳۲۷ هزار نفر به بیش از ۳۶۰ هزار نفر برسد.
وی با تأکید بر اینکه دغدغه صندوق بازنشستگی کشوری فقط پرداخت حقوق نیست، گفت: خدمات رفاهی و بیمهای نیز از اولویتهای اصلی صندوق بازنشستگی کشوری است و باید در همه مراحل، شأن و کرامت بازنشستگان حفظ شود.
ازوجی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت استانها و کانونهای بازنشستگان برای تسهیل ثبتنام و دسترسی بهتر به خدمات تأکید کرد و از برنامههای ساختاری صندوق از جمله ایجاد «خزانه واحد» و تجمیع منابع مالی در صندوق سخن گفت.
