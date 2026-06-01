به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه کارگری پیام رسان «کاکائو» اعلام کرد روز دهم ژوئن به مدت چهارساعت در «پانگیو» اعتصاب و تجمع برگزار می کند تا خواستار امنیت شغلی و اصلاحاتی در سیستم حقوق و مزایا که به طور نامتوازن به مدیران ارشد اجرایی پاداش می دهد، شود.

در بیانیه این اتحادیه آمده است بخش اصلی درخواست های آن شامل توقف تغییر ساختار مانند واگذاری دارایی ها و جداسازی شرکت ها و همچنین اصلاح چیزی است که «سیستم پرداخت به مدیران اجرایی محور» شناخته می شود و به ناامنی شغلی دامن می زند.

اتحادیه مذکور اعلام کرده با توجه به مذاکرات، اقدامات بیشتری ممکن است انجام شود و همزمان تضمین کرده هیچ برنامه ای سریعی برای اختلال کامل در خدمات در این شرکت فناوری ندارد.

اعتصاب کارمندان کاکائو در حالی انجام می شود که مذاکرات مربوط به دستمزدها با واسطه گری دولت هفته گذشته شکست خورد و کاکائو درخواست های اتحادیه از جمله پیشنهادات اشتراک گذاری سود را غیرواقعی و یک بار بزرگ بر مدیریت شرکت عنوان کرد زیرا اولویت آن سرمایه گذاری و سود سهامداران است.

در مقابل اتحادیه کارمندان نیز اعلام کرد با وجود آنکه کارمندان با پاداش های اندک و ناامنی شغلی مرتبط با تغییر ساختار دست و پنجه نرم می کنند، مدیران ارشد همچنان پاداش های کلانی می گیرند. البته جزئیات درخواست ها فاش نشده اما قبلا اعلام شده بود یک گزینه که با مدیریت مذاکره شده مربوط به تخصیص ۱۰ درصد از سود عملیاتی به پاداش های کارمندان بوده است.