طرح جامع گردشگری لنجان تدوین شد

علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین نشست کارگروه گردشگری شهرستان لنجان اظهار کرد: این نشست روز دهم خردادماه و در حاشیه اولین جلسه کارگروه گردشگری شهرستان، با هدف شناسایی ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه و همچنین بررسی موانع و چالشهای موجود در مسیر توسعه گردشگری برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، معاون فرماندار، بخشدار، دهیاران و شهرداران بخش باغبادران و جمعی از مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند و درباره راهکارهای تقویت زیرساختهای گردشگری، جلب مشارکت بخش خصوصی و فراهمسازی زمینههای سرمایهگذاری در این حوزه بحث و تبادلنظر شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان ادامه داد: لنجان از ظرفیتهای متنوع و ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است؛ از جاذبههای طبیعی و مناظر پیرامون زایندهرود گرفته تا قابلیتهای فرهنگی، اجتماعی و بومی که در صورت برنامهریزی صحیح میتواند به یکی از پیشرانهای مهم توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در صنعت گردشگری میتواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای برای شهرستان به همراه داشته باشد، تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهرستان، حرکت به سمت توسعه صنعت گردشگری بهجای اتکا به صنایع آلاینده است و در همین راستا از دستگاههای خدماترسان دولتی خواسته شده است حمایت لازم و مؤثر را از سرمایهگذاران این حوزه به عمل آورند تا بستر لازم برای جذب سرمایه و اجرای پروژههای گردشگری فراهم شود.
حبیبی با اشاره به اهمیت زایندهرود بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای هویتی، طبیعی و ملی منطقه گفت: زایندهرود صرفاً یک ظرفیت طبیعی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی این منطقه به شمار میرود و هرگونه برنامهریزی برای توسعه گردشگری در لنجان باید با در نظر گرفتن جایگاه این دارایی ارزشمند و ضرورت حفاظت از آن انجام شود.
وی افزود: توسعه گردشگری در لنجان نباید بهصورت جزیرهای، سلیقهای و بدون هماهنگی میان دستگاههای مسئول انجام شود؛ بلکه نیازمند یک نگاه جامع، منسجم و مبتنی بر برنامهریزی علمی است. ما به دنبال ترسیم نقشه راهی هستیم که در آن، هم حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد و هم بتوان از ظرفیتهای موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه محلی بهره برد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان با بیان اینکه یکی از مسائل جدی در مسیر توسعه گردشگری این شهرستان، نبود یک برنامه بالادستی مشخص و استراتژی مدون و مشترک میان دستگاههای مختلف بوده است، اظهار کرد: آنچه امروز بهوضوح مشاهده میشود، نبود یک سند راهبردی واحد برای هدایت اقدامات اجرایی است؛ موضوعی که در سالهای گذشته موجب پراکندگی تصمیمها، سردرگمی در اجرا و کند شدن روند استفاده از فرصتهای گردشگری شده است.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میانبخشی، حلقه مفقوده توسعه گردشگری در لنجان است و اگر این مسئله با فوریت اصلاح و ترمیم نشود، دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در این حوزه با دشواری مواجه خواهد شد. بر همین اساس تلاش شده است تا با همافزایی میان نهادهای اجرایی، مدیریت محلی و کارشناسان تخصصی، چارچوبی مشخص برای آینده گردشگری شهرستان طراحی شود.
حبیبی از تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان لنجان در همین نشست خبر داد و گفت: این طرح با بهرهگیری از دیدگاههای مشاوران تخصصی و با مشارکت تمامی دهیاران، شهرداران و دستگاههای متولی تهیه و تدوین شده است. این سند، در واقع بهعنوان یک نقشه راه بالادستی، چارچوب قانونی و عملیاتی لازم را برای دستگاههای خدماترسان مشخص میکند و بستر مطمئنتری برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران در منطقه به وجود میآورد.
وی اضافه کرد: با تدوین این سند، انتظار میرود روند بررسی، تصویب و اجرای طرحهای گردشگری در شهرستان از انسجام بیشتری برخوردار شود و سرمایهگذاران نیز با اطمینان خاطر بیشتری برای ورود به این حوزه اقدام کنند. این موضوع میتواند به رونق کسبوکارهای محلی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای کمتر شناختهشده لنجان منجر شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان در پایان تأکید کرد: جلسات آتی کارگروه گردشگری شهرستان نیز با محوریت بررسی چالشهای اجرایی، رفع موانع فرآیندی و پیگیری الزامات اجرایی این سند برگزار خواهد شد تا با تکیه بر برنامهریزی اصولی و همکاری همهجانبه، زمینه برای رونق گردشگری پایدار، هدفمند و متوازن در منطقه لنجان فراهم شود.
