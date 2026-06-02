به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی صبح سه شنبه در شورای تربیت بدنی و ورزش استان در تشریح عملکرد حوزه ورزش و جوانان استان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۴ شاهد ارتقای چشمگیر در میزبانی رویدادهای ورزشی بودیم؛ به نحوی که تعداد میزبانی‌های کشوری از ۸۶ مورد در سال گذشته به ۹۳ مورد در سال جاری افزایش یافته است.

وی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های میزبانی افزود: تعداد اردوهای تیم ملی نیز از ۳ مورد در سال گذشته به ۸ اردو در سال جاری رسیده و با وجود عدم سابقه میزبانی بین‌المللی در سال گذشته، امسال دو رویداد بین‌المللی در تقویم ورزشی استان گنجانده شده و در دستور کار قرار گرفته است.

حقیقی در ادامه به میزبانی‌های کلان ورزشی اشاره کرد و افزود: علی‌رغم شرایط خاص منطقه‌ای، برگزاری مسابقات و اردوهای تیم ملی کاراته با حضور ۳ هزار ورزشکار با موفقیت انجام شد که این نشان‌دهنده ظرفیت بالای همدان در میزبانی از رویدادهای بزرگ است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حضور ورزشکاران استان در عرصه‌های بین‌المللی پرداخت و گفت: تعداد ورزشکاران حاضر در مسابقات بین‌المللی از ۷۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۷۴ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین آمار دعوت‌شدگان به تیم‌های ملی از ۳۵۲ نفر به ۳۶۰ نفر ارتقا یافته که از این میان، ۸۵ ورزشکار موفق به عضویت نهایی در تیم‌های ملی شدند.

حقیقی با بیان اینکه استان همدان در مسابقات آسیایی نیز عملکرد درخشانی داشته است، تصریح کرد: تعداد نمایندگان استان در مسابقات آسیایی از ۳۲ نفر به ۳۵ نفر رسیده و شمار عناوین کسب‌شده توسط آنها از ۲۲ مورد در سال گذشته به ۳۵ عنوان در سال جاری افزایش یافته است و ورزشکاران همدانی موفق به کسب ۷ عنوان جهانی و ۱۵ عنوان در مسابقات بین‌المللی شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های کلان برای رویدادهای پیش‌رو، خاطرنشان کرد: ستاد بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا با جدیت فعال شده و در این راستا ۱۵ رشته ورزشی شناسایی شده است که برآورد می‌شود ۲۶ ورزشکار از استان همدان شانس حضور و افتخارآفرینی در این رویداد بزرگ را داشته باشند.