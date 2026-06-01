کاهش چشمگیر ناترازی بانک مسکن امیدآفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، «علیرضا نثاری» نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اقدامات اخیر بانک مسکن به ویژه تلاش ثمربخش برای کاهش چشمگیر ناترازی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و آن را زمینه‌ساز ایجاد امید در میان اقشار ضعیف و کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن دانست.

نثاری با تاکید بر فلسفه وجودی این بانک به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت در بخش مسکن اظهار کرد: بانک مسکن در ذهن مردم با نام "نهضت ساخت مسکن" گره خورده است و قطعاً همه دولت‌ها وظیفه داشته‌اند این نهاد را برای انجام رسالت‌های خود، از جمله اعطای تسهیلات ساخت و وام‌های ودیعه مسکن، تقویت کنند.

وی با اشاره به چالش ناترازی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: استقبال بانک مسکن برای تامین مالی بخش مسکن به ویژه پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون طرح نهضت ملی مسکن، موجب فشار بر منابع ریالی شده بود که خوشبختانه با مصوبه مجلس برای افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه و اقدامات شبانه‌روزی چند ماه گذشته این بانک، گام‌های بلندی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استمرار این اقدامات باعث تقویت بنیه مالی بانک مسکن و افزایش توان پرداخت تسهیلات هم در حوزه نهضت ملی و هم جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم خواهد شد.عضو کمیسیون عمران در پایان افزود: امیدواریم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کنار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران، حمایت از بانک مسکن را دوچندان کنند تا امید در جامعه، به‌ویژه میان اقشار کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن، بیش از پیش تقویت و خدمات موثری به مردم عزیز ارائه شود.