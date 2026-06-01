به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی بر اصناف و برخورد با تخلفات صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری اتاق اصناف خرم‌آباد، از واحدهای صنفی فروش قطعات یدکی خودرو در سطح این شهر بازدید کردند.

در جریان این بازرسی‌ها که باهدف رعایت حقوق شهروندان صورت گرفت، به شش واحد صنفی تذکرات لازم قانونی داده شد. همچنین، چهار واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی و بروز تخلفات، با دستور قضایی پلمب شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر استمرار این‌گونه برنامه‌های نظارتی اعلام کرد: طرح‌های بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مستمر و جدی در دستور کار پلیس قرار دارد و با متخلفانی که ضوابط و قوانین اصناف را نادیده بگیرند، قاطعانه برخورد خواهد شد.