انتقال هوایی کودک ۳ ساله دچار سوختگی شدید از دیلمان به رشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسان سخنگوی مرکز اورژانس گیلان بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: ساعت ۱۲:۵۲ روز ۱۱ خرداد، این کودک به دلیل سوختگی با آب جوش دچار سوختگی‌های درجه دو و سه در حدود ۴۵ درصد از سطح بدن شد.

پورسان افزود: مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس پایگاه اورژانس دیلمان به محل استقرار بالگرد اورژانس در منطقه ازبرم سیاهکل انتقال یافت.

وی تصریح کرد: این کودک با بالگرد اورژانس گیلان به فرودگاه سردار جنگل رشت منتقل و سپس توسط آمبولانسی دیگر برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان ولایت رشت اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان خاطرنشان کرد: این مأموریت با هماهنگی و اقدام به‌موقع تیم هدایت عملیات و بخش عملیات زمینی و هوایی اورژانس گیلان انجام شد و نقش مهمی در تسریع روند انتقال بیمار و دسترسی سریع‌تر وی به خدمات تخصصی درمانی ایفا کرد.