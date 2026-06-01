۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

انتقال هوایی کودک ۳ ساله دچار سوختگی شدید از دیلمان به رشت

رشت- کودک ۳ ساله ای که بر اثر سوختگی با آب جوش دچار مصدومیت شدید شده بود، با اقدام سریع نیروهای اورژانس و اعزام بالگرد اورژانس گیلان، در کمترین زمان ممکن از دیلمان به رشت منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسان سخنگوی مرکز اورژانس گیلان بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: ساعت ۱۲:۵۲ روز ۱۱ خرداد، این کودک به دلیل سوختگی با آب جوش دچار سوختگی‌های درجه دو و سه در حدود ۴۵ درصد از سطح بدن شد.

پورسان افزود: مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس پایگاه اورژانس دیلمان به محل استقرار بالگرد اورژانس در منطقه ازبرم سیاهکل انتقال یافت.

وی تصریح کرد: این کودک با بالگرد اورژانس گیلان به فرودگاه سردار جنگل رشت منتقل و سپس توسط آمبولانسی دیگر برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان ولایت رشت اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان خاطرنشان کرد: این مأموریت با هماهنگی و اقدام به‌موقع تیم هدایت عملیات و بخش عملیات زمینی و هوایی اورژانس گیلان انجام شد و نقش مهمی در تسریع روند انتقال بیمار و دسترسی سریع‌تر وی به خدمات تخصصی درمانی ایفا کرد.

کد مطلب 6847122

