۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

ضرورت ایجاد شبکه پایش زمین‌شناسی در مازندران

ساری - رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور بر ضرورت ایجاد شبکه پایش زمین‌شناسی در مازندران برای کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا شامگاه دوشنبه در نشست استانداری مازندران با هشدار نسبت به مخاطرات ناشی از فقدان داده‌های به‌روز، اعلام کرد: احداث ایستگاه‌های علمی و پایش مستمر پدیده‌های زمین‌شناختی در مازندران، کلید ورود به اقتصاد معدنی و کاهش خسارات طبیعی است.

وی تأکید کرد: اطلاعات پایه زمین‌شناسی، سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه‌های جدید اقتصادی ترغیب می‌کند.

وی مازندران را دارای ظرفیت‌های کشف‌نشده متعددی دانست و افزود: بدون تکمیل مطالعات تخصصی و استفاده از فناوری‌های روز در رصد چشمه‌ها و گسل‌ها، نمی‌توان انتظار بهره‌برداری اصولی از منابع را داشت.

فاطمی‌عقدا آمادگی کامل تیم‌های فنی سازمان متبوع خود را برای همکاری با مدیران استانی اعلام کرد و خواستار راه‌اندازی ایستگاه‌های لرزه‌نگاری محلی و تجهیزات دقیق پایش شد.

مهدی یونسی‌رستم استاندار مازندران، علم زمین‌شناسی را زیربنای تحول اقتصادی استان خواند و گفت: اتکا به داده‌های علمی، زمینه‌ساز خلق ثروت از ذخایر پنهان معدنی و کانی‌های ارزشمند در نقاط مختلف استان خواهد بود و باید این اکتشافات را نظام‌مند دنبال کنیم.

