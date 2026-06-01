به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا شامگاه دوشنبه در نشست استانداری مازندران با هشدار نسبت به مخاطرات ناشی از فقدان داده‌های به‌روز، اعلام کرد: احداث ایستگاه‌های علمی و پایش مستمر پدیده‌های زمین‌شناختی در مازندران، کلید ورود به اقتصاد معدنی و کاهش خسارات طبیعی است.

وی تأکید کرد: اطلاعات پایه زمین‌شناسی، سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه‌های جدید اقتصادی ترغیب می‌کند.

وی مازندران را دارای ظرفیت‌های کشف‌نشده متعددی دانست و افزود: بدون تکمیل مطالعات تخصصی و استفاده از فناوری‌های روز در رصد چشمه‌ها و گسل‌ها، نمی‌توان انتظار بهره‌برداری اصولی از منابع را داشت.

فاطمی‌عقدا آمادگی کامل تیم‌های فنی سازمان متبوع خود را برای همکاری با مدیران استانی اعلام کرد و خواستار راه‌اندازی ایستگاه‌های لرزه‌نگاری محلی و تجهیزات دقیق پایش شد.

مهدی یونسی‌رستم استاندار مازندران، علم زمین‌شناسی را زیربنای تحول اقتصادی استان خواند و گفت: اتکا به داده‌های علمی، زمینه‌ساز خلق ثروت از ذخایر پنهان معدنی و کانی‌های ارزشمند در نقاط مختلف استان خواهد بود و باید این اکتشافات را نظام‌مند دنبال کنیم.