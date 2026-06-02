ثبت ۳۵۰۰ روایت از مقاومت طی «جنگ تحمیلی سوم» در استان ایلام

جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبیین عملکرد این نهاد در مواجهه با تهاجم اخیر دشمن به زیرساختهای استان، اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با هدف تضعیف روحیه عمومی و تخریب زیرساختها، «جنگ تحمیلی سوم» را کلید زد، رسانههای استان با درک صحیح از موقعیت، به صف شدند تا نگذارند روایتهای دروغین جای حقیقت را بگیرد.
نظری با بیان اینکه ۱۲۰ خبرنگار بسیجی و متعهد در این میدان حضور داشتند، تصریح کرد: حاصل تلاش شبانهروزی این همکاران، تولید بیش از سه هزار و ۵۰۰ اثر در قالبهای متنوع خبری، گزارشهای تصویری، مستندهای کوتاه، مصاحبههای تخصصی، اینفوگرافیک و محتواهای ویژه فضای مجازی بود.
وی محتوای این آثار را محصول نگاه دقیق به میدانهای بحران دانست و افزود: محور اصلی این تولیدات، انعکاس جلوههای ایثار و اقدامات جهادی نیروهای امدادی و نظامی، اطلاعرسانی لحظهای از وضعیت مناطق آسیبدیده، تبیین دقیق ابعاد خسارات و از همه مهمتر، «روایتگری صادقانه» در برابر جریان تحریف و جنگ شناختی دشمن بود.
رئیس سازمان بسیج رسانهای سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، حضور خبرنگاران در بحران اخیر را مصداق بارز «جهاد رسانهای» خواند و گفت: خبرنگاران بسیجی ما ثابت کردند که حتی با کمترین امکانات، اما با اتکا به روحیه انقلابی، میتوانند سدی محکم در برابر عملیات روانی دشمن باشند. این حجم از تولید محتوا در زمان کوتاه، پاسخ قاطعی به تلاشهای دشمن برای القای یأس و ناامیدی در سطح جامعه بود.
نظری در پایان با قدردانی از اهالی رسانه، عکاسان و فعالان فضای مجازی که در روزهای سخت در کنار مردم ایستادند، خاطرنشان کرد: تجربه «جنگ تحمیلی سوم» نشان داد که امروز رسانه، سنگر اول دفاع است و بسیج رسانهای با آمادگی کامل، در تمامی عرصههای مقابله با دشمن، نقشآفرینی خواهد کرد.
