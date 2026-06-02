بهره مندی ۱۱ بهبود یافته اعتیاد از تسهیلات اشتغال زایی بهزیستی شاهرود

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت چهار مرکز اقامتی درمان اعتیاد در این شهرستان خبر داد و افزود: سه مرکز مختص آقایان و یک مرکز به بانوان اختصاص دارد.

وی از مراجعه یک هزار و ۷۳ نفر به این مراکز طی بازه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این افراد دوره درمان و پاکی خود را در این مراکز طی کردند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود از بهره مندی ۱۱ معتاد بهبود یافته از تسهیلات اشتغال زایی خبر داد و بیان داشت: به این افراد ۲۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی پرداخت شده است.

رضایی مبلغ تسهیلات را تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از بانک های عامل و با معرفی بهزیستی اعلام کرد و ادامه داد: شرط دریافت این تسهیلات ۱۲ ماه پاکی از اعتیاد، جواز کسب یا گواهی معتبر است.

وی از صدور ۲۵۵ میلیون تومان یاری برگ برای درمان اعتیاد به بیماران خود معرف و کم بضاعت خبر داد و افزود: این یاری برگ به ۱۵۵ نفر پرداخت شده است.