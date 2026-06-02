به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز حوزه انرژی به دلیل حساسیتهای فوقالعاده در صدر اولویتهای ملی قرار دارد، بیان کرد: رفع ناترازی و تأمین پایدار برق و گاز در اولویت قرار دارد. این هدف از طریق متنوعسازی سبد تولید انرژی، نوسازی و هوشمندسازی شبکههای انتقال و توزیع بهمنظور کاهش تلفات و همچنین جمعآوری حداکثری گازهای همراه محقق میشود.
وی افزود: سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی میتواند با ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری، هماهنگی میانبخشی و رفع تداخلات میان دستگاههای اجرایی، خلأ راهبردی موجود را پر کند. مأموریتهای این سازمان در حوزههای مدیریت تقاضا، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای بهرهوری زنجیره تأمین، بهطور مستقیم با امنیت ملی و رفاه عمومی گره خورده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت پیوند صنعت و شرکتهای دانشبنیان، تصریح کرد: پیشبرد طرحهای فناورانه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنایع نفت و نیرو برای عبور از موانع کنونی ضروری است. در کنار این موارد، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها در استانهای متأثر از جنگ، باید در اولویت پیگیری کمیسیون انرژی قرار گیرد.
بهرامی خاطرنشان کرد: ما به دنبال همافزایی حداکثری با دولت هستیم تا بتوانیم با اصلاح ساختارها و اولویتبندی دقیق، چالش ناترازی انرژی را به فرصتی برای تقویت تولید ملی و امنیت انرژی کشور تبدیل کنیم.
نظر شما