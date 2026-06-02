  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

تکمیل فرایند اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تکمیل فرایند اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تکمیل فرایند اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی همزمان با حضوری شدن آموزش آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید ابوالفضل میردهقان در نشست شورای دانشگاه با تشریح آخرین وضعیت اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و برنامه‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، از تغییر در روند اداری فرایند تأیید اسکان خبر داد.

وی با اشاره به روند اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ بخشنامه حضوری شدن کلاس ها در مقطع تحصیلات تکمیلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیگر نیازی به تأیید دانشکده‌ها برای اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و دانشگاه بر اساس دستورالعمل جدید اقدام می‌کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: بر همین اساس اعلام شده است که از روز سه‌شنبه ۵ خرداد ماه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانستند برای اسکان به خوابگاه‌ها مراجعه کنند تا از روز شنبه ۹ خرداد ماه امکان حضور در کلاس‌های درس برای آنان فراهم شود.

میردهقان همچنین درباره وضعیت دانشجویان کارشناسی گفت: با توجه به فازبندی انجام‌شده، از دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی که درس پروژه را اخذ کرده و با تأیید دانشکده نیاز به حضور برای انجام فعالیت عملی داشتند، حدود ۴۰۰ نفر متقاضی اسکان بودند که از این تعداد ۳۰۰ نفر هم‌اکنون در خوابگاه‌های دانشگاه اسکان داده شده‌ و روند اسکان آنان تکمیل شد.

وی همچنین به برنامه‌های آتی دانشگاه در حوزه اسکان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: به موازات این اقدامات، برنامه‌ریزی برای اسکان در ترم تابستان نیز در دستور کار قرار دارد که اطلاع‌رسانی آن در زمان مناسب انجام خواهد شد.

وی همچنین به موضوع کارآموزی و کوآپ دانشجویان متقاضی خوابگاه اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد و برنامه‌ریزی‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیربه فعالیت‌های انجمن‌های علمی و شوراهای صنفی اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر با توجه به پایان دوره عضویت اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی و شوراهای صنفی رفاهی، تصمیم بر این شد که برای جلوگیری از انقطاع تجربه، و با توجه به شرایط فعلی که امکان برگزاری حضوری انتخابات نیست، دوره اعضای این دو مجموعه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ که موعد بعدی انتخابات است، تمدید گردد.

وی افزود: لازم است همزمان با این روند، برنامه‌ریزی برای بازگشت فضای دانشگاه و دانشکده‌ها به شرایط مساعد، انجام فعالیت های فرهنگی و دانشجویی نیز مورد توجه قرار گیرد. به طوریکه دانشکده ها نیز برگزاری بازدید های صنعتی، نشست های مجازی و حضوری صمیمانه با دانشجویان را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 6847677
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها