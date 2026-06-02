استانداری برای گردشگری اصفهان نسخه پیچید؛ وام سفر و تخفیف هتل

خبرگزاری مهر، گروه استانها - کوروش دیباج: دهمین میزگرد گردشگری استان اصفهان صبح سهشنبه در شرایطی برگزار شد که مجموعه مدیریت ارشد استان، مدیران حوزه میراث فرهنگی، نمایندگان تشکلهای تخصصی و فعالان اصلی بخش خصوصی گردشگری، در یکی از مهمترین مقاطع زمانی این صنعت در اصفهان، گرد هم آمدند تا درباره چهار دستور کار اصلی، مسیرهای تازهای برای بازآرایی ظرفیتهای این حوزه ترسیم کنند؛ نشستی که همزمان با بازگشایی زایندهرود، آغاز فصل جدید سفرها، ضرورت جبران خسارتهای واردشده به بدنه گردشگری و صنایع دستی و همچنین لزوم هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی برگزار شد و در آن موضوعاتی همچون نرخگذاری خدمات برای گردشگران خارجی، توسعه گردشگری طبیعت و کویر، حمایت از صنایع دستی، تقویت رویدادها، ارائه تسهیلات اعتباری برای سفر و خرید و توزیع متوازن سفر در سراسر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بازگشایی زایندهرود و آغاز فصل تازه گردشگری در اصفهان
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در ابتدای این نشست با تأکید بر استمرار برگزاری میزهای تخصصی در استان اظهار کرد: خوشبختانه میز گردشگری به صورت مستمر در استان برگزار میشود و در ذیل این میز نیز جلسات کارشناسی خوبی شکل میگیرد که خروجی آنها در نشست اصلی مطرح میشود. وی افزود: همین روند نشان میدهد موضوع گردشگری در اصفهان نه در حد یک بحث تشریفاتی، بلکه به عنوان یک اولویت جدی دنبال میشود و در این شرایط سخت اقتصادی، به ویژه در دوران پساجنگ، فعالیت در این حوزه نیازمند دلسوزی ویژه است.
وی با اشاره به دغدغه اصلی این روزهای صنعت گردشگری استان تصریح کرد: مسئله اصلی این است که چه باید کرد تا گردشگری اصفهان دوباره یک خیز مجدد را تجربه کند و چه باید کرد تا هم حوزه صنایع دستی و هم بخش گردشگری بتوانند خسارتهایی را که در دوران جنگ و محدودیتهای مختلف متحمل شدهاند، جبران کنند.
استاندار اصفهان ادامه داد: هدف آن است که ضریب ماندگاری مسافر در استان افزایش پیدا کند، ظرفیت اشغال هتلها ارتقا یابد، فروش صنایع دستی رونق بگیرد و مجموعه فعالان این حوزه با توان بیشتری به کار خود ادامه دهند.
جمالینژاد با اشاره به بازگشایی زایندهرود به عنوان یکی از مهمترین فرصتهای پیشروی گردشگری استان اظهار کرد: خوشبختانه باز شدن رودخانه را در پیش داریم و این موضوع میتواند به عنوان یکی از مهمترین پیشرانهای جذب گردشگر در اصفهان عمل کند.
وی افزود: از همه هممیهنان دعوت میکنم که حتماً به اصفهان سفر کنند، چرا که در کنار جاری شدن دوباره آب در زایندهرود و احیای یکی از اصلیترین مظاهر هویتی شهر، تدابیر خوبی نیز برای تقویت تجربه سفر گردشگران اندیشیده شده است.
بستههای اعتباری و تخفیفی برای تحریک سفر و خرید
استاندار اصفهان با تشریح بخشی از این سیاستهای حمایتی گفت: برنامهریزی شده است که گردشگران بتوانند از ظرفیت دیوارکارت استفاده کنند و تا سقف ۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید در اختیار داشته باشند تا هم در حوزه صنایع دستی و هم در سایر خدمات گردشگری از این ظرفیت بهره ببرند.
وی افزود: در کنار این لاین اعتباری، از هتلداران، فعالان حوزه گردشگری، راهنمایان تور، تورگردانان و آژانسداران نیز خواسته شده است که پای کار بیایند و یک بسته خوب گردشگری برای هممیهنان طراحی کنند.
جمالینژاد تصریح کرد: هدف آن است که مسافران در سفر به اصفهان، هم از نظر اقتصادی احساس رضایت داشته باشند و هم شیرینی و حرارت سفر را بچشند و فشار گرانی عمومی کشور بر حوزه گردشگری سایه نیندازد. وی تأکید کرد: اگر قرار باشد اختیاری در این زمینه داده شود، باید این اختیار با نظارت دقیق و در جهت منافع کلان استان باشد، نه صرفاً در خدمت یک گروه خاص. از همین رو لازم است همه بازیگران این حوزه با همفکری به مدلی برسند که هم سرمایهگذاران منتفع شوند و هم مزیت رقابتی قیمت که یکی از نقاط قوت گردشگری ایران است، تضعیف نشود.
اختلاف بر سر نرخگذاری ارزی و تلاش برای رسیدن به مدل متوازن
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، موضوع نرخگذاری خدمات گردشگری و اقامتی برای گردشگران خارجی بود؛ موضوعی که هم در سخنان استاندار و هم در اظهارات مسئولان اجرایی و نمایندگان تشکلهای صنفی به عنوان یک مسئله حساس و چندوجهی مطرح شد.
استاندار اصفهان در این باره اظهار کرد: بنده شخصاً موضوع نرخگذاری با ارزهای خارجی را مطرح کردهام، اما تأکید دارم که باید روندی طراحی شود که همه از آن سود ببرند و حوزه سرمایهگذاری نیز آسیب نبیند.
وی افزود: در این زمینه نباید شتابزده تصمیم گرفت، بلکه لازم است مدلی مورد توافق قرار گیرد که در آن، هم منافع فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران حفظ شود و هم از کاهش قدرت رقابتی اصفهان در جذب گردشگران خارجی جلوگیری شود.
گردشگری طبیعت، روایت جنگ و حرکت به سوی گردشگری سبز
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تنوعبخشی به سبد گردشگری اصفهان اشاره کرد و گفت: در اصفهان موضوعات مختلفی در حوزه گردشگری مطرح است و در ماههای اخیر تلاش شده گونههای متنوعتری به این سبد اضافه شود.
وی افزود: یکی از این موارد، گردشگری محیط زیست است و در کنار آن، گردشگری روایت جنگ نیز در حال اضافه شدن به بسته گردشگری استان است.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای کمتر دیدهشده اصفهان در حوزه طبیعتگردی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که سالهای سال در اصفهان مغفول مانده، گردشگری طبیعت است. در حالی که استان دارای چندین منطقه حفاظتشده مهم از جمله موته، کلاهقاضی و قمیشلو است، اما در حوزه گردشگری کمتر در این عرصه کار شده است.
وی تصریح کرد: با همکاری سازمان محیط زیست، تلاش شده است مناطقی تعریف شود که در عین حفظ ملاحظات زیستمحیطی و جلوگیری از آسیب به طبیعت، امکان حضور گردشگران و علاقهمندان به طبیعت فراهم شود.
جمالینژاد افزود: در این زمینه یک طرح جامع نیز تهیه شده و مناطق مشخص شدهاند تا به گونههای مختلف گردشگری اصفهان افزوده شوند.
وی با تأکید بر جایگاه اصفهان به عنوان پایلوت گردشگری سبز کشور اظهار کرد: در این زمینه طرحها و برنامههای مختلفی در دست اجراست و این رویکرد میتواند در آینده به یکی از مزیتهای تازه اصفهان در سطح ملی تبدیل شود.
ناترازی انرژی، بهرهوری و پرهیز از محدودیت در گردشگری
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به مسئله ناترازی انرژی و ضرورت توجه به بهرهوری گفت: در شرایط فعلی، در کنار اینکه تلاش میکنیم گردشگر را ترغیب به سفر کنیم، همزمان به دنبال افزایش بهرهوری در همه عرصهها هستیم.
وی افزود: در حوزه گردشگری نمیخواهیم به هیچ وجه محدودیتی ایجاد شود، اما باید بتوانیم از داشتههای موجود بهترین استفاده را ببریم. این مسئله در حوزه گردشگری نیز قابل تعریف است و میتوان با برنامهریزی دقیق، در عین حفظ کیفیت خدمات، بهرهوری را نیز افزایش داد.
جشنوارههای غذایی، محرم و صفر و تداوم رویدادهای گردشگری
وی سپس به برنامههای رویدادمحور استان اشاره کرد و اظهار کرد: همزمان با هفته صنایع دستی، باز شدن رودخانه و آغاز فصل جدید سفرها، رویدادهای متنوعی در شهرهای مختلف استان، در روستاهای مختلف و در گونههای متنوع گردشگری طراحی شده است.
وی افزود: در حوزه غذا نیز مجموعهای از جشنوارهها در نظر گرفته شده است؛ از جشنواره بستنی گرفته تا جشنواره غذاهای سنتی و حتی غذاهای نذری ویژه ماههای محرم و صفر. این رویدادها برای موضوعات مختلف تعریف شدهاند و قرار است اصفهان به طور مداوم میزبان ایونتها و رویدادهای متنوع باشد.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که یکی از مؤثرترین روشها برای تحریک تقاضا و افزایش سفر، خلق بهانههای متنوع برای حضور گردشگر در استان است؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند تقویم گردشگری اصفهان را از حالت مقطعی خارج کرده و به یک جریان پیوسته در سطح استان تبدیل کند.
داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز با اشاره به اختلاف نظر میان دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتلداران اظهار کرد: این موضوع یک چالش در سطح ملی است که ما در استان اصفهان با جدیت به دنبال رفع آن هستیم.
وی افزود: اگر قرار باشد دریافت پول به صورت ارزی انجام شود، باید سازوکار قانونی آن به گونهای باشد که مزیت رقابتی ایران در بازار جهانی که همان قیمت پایین است، از دست نرود.
آبیان تصریح کرد: در حال حاضر برخی پکیجهای تور به دلیل نوسانات قیمتی با مشکل مواجه هستند و باید به مدلی برسیم که هم سود هتلدار تضمین شود و هم بسته های آژانسها جذابیت خود را حفظ کنند.
روستای مصر، پروندههای روستایی و تکمیل هویت مقصدهای جدید
داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، در ادامه این نشست علاوه بر موضوع اختلاف نظر صنفی درباره نرخگذاری، به تشریح آخرین وضعیت پروندههای مناطق گردشگری روستایی پرداخت و اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی به ویژه در مناطقی مانند روستای مصر با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در این راستا، اقدامات متعددی انجام شده، برخی دستگاهها همکاری کردهاند، تابلوهای مورد نیاز نصب شده و سایت چندزبانه معرفی این مناطق نیز راهاندازی شده است.
آبیان تصریح کرد: در کنار این اقدامات، موضوع تعریف ورودی مناسب برای شهر و مجموعههای مرتبط نیز مطرح است و امیدواریم با تکمیل این فرایندها، پرونده این مناطق به سرانجام مطلوب برسد. وی با اشاره به پیگیری مجموعه ۴۲گانه در این حوزه گفت: اگر این اقدامات با هماهنگی بینبخشی و تکمیل زیرساختها همراه شود، مناطق روستایی استان میتوانند به یکی از پیشرانهای اصلی توزیع متوازن سفر در اصفهان تبدیل شوند.
ظرفیتهای روستایی، جذب سرمایهگذار و نقش بلاگرهای سفر
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، در این نشست به بیان دیدگاههای خود در حوزه سرمایهگذاری، ظرفیتهای زیرساختی و ضرورت استفاده از شیوههای نوین بازاریابی پرداخت.
وی با اشاره به برخی ظرفیتهای مغفول در مناطق روستایی و پیرامونی اظهار کرد: در بخشهایی از استان، ظرفیتهای خوبی برای اقامت، بازسازی و احیای فضاهای گردشگری وجود دارد و برخی از این فضاها در مناطقی قرار دارند که از نظر موقعیت جغرافیایی، امکان رقابت و جذب سرمایهگذار را دارند.
خسروی افزود: برخی مناطق بازسازی شدهاند و از حیث زیرساخت، خبرهای خوبی در راه است و حتی در بعضی موارد امکان اخذ حداقل چهار مجوز نیز وجود دارد که میتواند روند ورود سرمایهگذار را تسهیل کند.
وی ادامه داد: در برخی مناطق کشور شاید به سادگی نتوان چنین ظرفیتهایی را پیدا کرد، اما در کنار این مزیتها، باید برای جذب سرمایهگذاران خاص و حرفهای نیز برنامهریزی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان همچنین به تلاشهای انجامشده از سال ۱۴۰۱ برای راهاندازی جریانهای پژوهشی میانرشتهای در گردشگری اشاره کرد و گفت: تلاش شد یک فراخوان پژوهشی میان رشتههای مختلف مرتبط با گردشگری شکل بگیرد و این موضوع با همکاری برخی صاحبنظران تا مراحلی نیز پیش رفت.
وی افزود: لازم است این جنس از کارهای پژوهشی و دانشگاهی تقویت شود تا تصمیمات حوزه گردشگری صرفاً بر پایه تجربههای پراکنده نباشد و بتوان از پشتوانه علمی و تحلیلی بیشتری در طراحی برنامهها برخوردار شد.
خسروی در ادامه بر ضرورت توجه به بازاریابی نوین تأکید کرد و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید به طور جدی در دستور کار استان قرار گیرد، استفاده از ظرفیت بلاگرهای سفر و فعالان اثرگذار فضای مجازی است. این افراد میتوانند در رویدادهای ثابت و مهم گردشگری حضور داشته باشند و در معرفی ظرفیتهای استان نقشآفرینی کنند.
وی افزود: در برخی موارد، کارتهای ناچیزی برای این افراد صادر شده، در حالی که باید سازوکاری مناسب برای حمایت از فعالیت آنها ایجاد شود. فضای رسانهای امروز ایجاب میکند که در کنار رسانههای رسمی، از ظرفیت روایتگری دیجیتال نیز استفاده شود و این موضوع میتواند در معرفی حرفهایتر جاذبههای اصفهان نقش مؤثری ایفا کند.
نوسازی ناوگان گردشگری و تقویت زیرساختهای خدمات سفر
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، نیز با نگاهی اجرایی و مبتنی بر برنامههای در دست اقدام، به تشریح مجموعهای از پروژهها، سیاستها و برنامههای تحولی در استان پرداخت.
وی با اشاره به برخی پروژههای خدماتی و زیرساختی اظهار کرد: در برخی حوزهها تلاش شده است طرحها با هویت اصفهانی و متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی استان پیش بروند و حتی در مواردی پیمانکار نیز انتخاب شده و اجرای پروژهها آغاز شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در ادامه از یک اقدام مهم در حوزه حملونقل گردشگری خبر داد و گفت: در بحث خودرو، مجوز واردات حدود ۱۰۰ دستگاه خودروی گردشگری بدون عوارض گمرکی و با پلاک سیمرغ صادر شده و استان اصفهان نخستین استانی است که در سطح کشور از ظرفیت قانونی برنامه برای واردات خودروهای گردشگری استفاده میکند.
وی افزود: بخشی از این خودروها شامل ونهای لوکس و خودروهای آفرود است و این اقدام میتواند در ارتقای کیفیت جابهجایی گردشگران، به ویژه در مسیرهای تخصصی و طبیعتمحور، نقش مهمی ایفا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین اظهار کرد: بر اساس حکمی که صادر شده، دبیرخانه رویدادهای گردشگری استان در دانشگاه مستقر شده است تا از این پس، تمام رویدادها با نگاهی علمی و پژوهشی طراحی و اجرا شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در گردشگری ورزشی نیز گفت: اصفهان در حوزههای مختلف از جمله ورزشهای آبی و برفی استعدادهای قابل توجهی دارد و در این زمینه لازم است دستگاههای متولی، تقویم رویدادها را تدوین کنند تا بتوان بر اساس آن، برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و جذب سرمایهگذار اقدام کرد.
قطار گردشگری، توزیع متوازن سفر و توسعه کویر در استان
کرمزاده در ادامه با اشاره به بازگشایی زایندهرود و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی و گردشگری اظهار کرد: جاری شدن زایندهرود بهترین فرصت برای اصفهاندوستان است تا دوباره شاهد شکوه این رودخانه تاریخی باشند. وی افزود: در این راستا، جشنوارههای متنوعی از جمله جشنواره خوراک، جشنواره بستنی و دسرهای سنتی اصفهان در مناطق مختلف، از روستاها تا مراکز شهرستانها، پیشبینی شده است تا همزمان با بازگشایی رودخانه، فضای پرنشاطی در شهر و استان شکل گیرد.
وی همچنین به فعالسازی قطار گردشگری اشاره کرد و گفت: این قطار در مسیرهای اصفهان و کاشان، بستری برای سفرهای یکروزه و توزیع متوازن گردشگر در سطح استان فراهم میکند. سیاست اصلی ما این است که تمام نقاط استان، به ویژه مناطق روستایی، از عواید صنعت پاک گردشگری بهرهمند شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: امسال تمرکز ویژهای بر بحث تسهیلات تحریک تقاضا داریم و گردشگران میتوانند از طریق سایتهای مشخص، تسهیلاتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان برای هزینههای سفر دریافت کنند. همچنین در بخش اسکان، تخفیفهای هتلها از ۱۰ تا ۵۰ درصد اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای اقامتی استان افزود: هفته گذشته یک هتل ۵ ستاره به ظرفیت اقامتی استان اضافه شد و هفته آینده نیز هتل آیریک با حضور معاونان وزیر در روز جهانی صنایع دستی افتتاح میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین از آمادهسازی هفت کویر استان برای توسعه گردشگری خبر داد و گفت: شعار گردشگری سال استان اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران است و در این حوزه برنامهریزی ویژهای در دستور کار قرار دارد.
صنایع دستی اصفهان؛ از رشد نشانهای ملی تا بحران کمبود اعتبار
نورالله عبدالهی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، در ادامه این نشست گزارشی از عملکرد و مشکلات این حوزه ارائه کرد و اظهار داشت: در سال گذشته تعداد نشانهای ملی استان از ۶۰۰ به ۶۸۵ افزایش یافته است که این موضوع نشاندهنده جایگاه ممتاز اصفهان در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی است.
وی افزود: در همین مدت، نمایشگاههای مختلفی برگزار شد، ۶۰ هنرمند به نمایشگاههای ملی اعزام شدند، ۱۸۰ غرفه ملی صنعتی در آذرماه برپا شد، ۱۰۸۰ غرفه فروش صنایع دستی در سطح استان شکل گرفت و ۶۵ بازارچه فروش و ۵۷ نمایشگاه در شهرستانهای مختلف برگزار شد.
وی ادامه داد: کتاب دو زبانه صنایع دستی شامل ۱۳۲ اثر با رسالت بینالمللی نیز آماده شده و در انتظار رونمایی است؛ اثری که میتواند ابزار مهمی برای معرفی جهانی صنایع دستی اصفهان باشد.
عبدالهی با این حال مهمترین مشکل حوزه صنایع دستی را کمبود اعتبار دانست و تصریح کرد: بودجه سال گذشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما تنها ۷۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۸ درصد آن تخصیص یافت و این برای استانی با چنین وسعت، ظرفیت و جایگاه جهانی، بسیار ناکافی است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین پیشنهاد کرد برای نمایشگاههایی همچون سنستون و رویدادهای مشابه، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و فشار واردشده بر هنرمندان، دستور ویژهای صادر شود تا هزینهای از هنرمندان دریافت نشود.
وی افزود: ماده ۵ قانون حمایت از هنرمندان و همچنین آئیننامه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی، ظرفیتهای قانونی مهمی هستند که میتوان از آنها برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، توسعه گردشگری عمومی و حمایت از هنرمندان استفاده کرد.
ضرورت تقویت تقاضا، رویدادهای بینالمللی و تبلیغات محیطی صنایع دستی
مجدالدین تاج، رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تقویت سمت تقاضا در بازار صنایع دستی اظهار کرد: اگر قرار باشد تولید و عرضه در این حوزه به نتیجه برسد، باید برای خرید نیز سازوکارهای مؤثر تعریف شود.
وی افزود: در جلسهای که نهم اسفندماه برگزار شد، موضوع همکاری با بانک دی و طراحی سازوکارهای تسهیلاتی برای خرید صنایع دستی مطرح شد و اکنون لازم است این بحث از مرحله گفتوگو عبور کرده و وارد مرحله اجرا شود.
تاج تصریح کرد: تحریک تقاضا در بازار صنایع دستی، به ویژه در شرایطی که بخشی از قدرت خرید عمومی کاهش یافته، یک ضرورت جدی برای حفظ چرخه تولید، فروش و اشتغال در این بخش است.
وی همچنین بر ضرورت بازگشت اصفهان به مقیاسهای ملی و بینالمللی در حوزه صنایع دستی تأکید کرد و گفت: برگزاری رویدادها و نمایشگاههای بزرگ در حاشیه برنامههای گردشگری میتواند نقش مهمی در افزایش فروش و ارتقای دیدهشدن تولیدات هنرمندان ایفا کند.
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان افزود: اگر قرار است اصفهان بار دیگر جایگاه ممتاز خود را در صنایع دستی تثبیت کند، باید رویدادهای بینالمللی این حوزه با جدیت بیشتری دنبال شوند و نمایشگاههای مؤثر، هدفمند و حرفهای در کنار جشنوارهها و رویدادهای گردشگری شکل بگیرند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از تلویزیون شهری در حوزه گذر صنایع دستی تأکید کرد و این ابزار را در جذب مخاطب و هدایت تقاضا مؤثر دانست.
دهمین میزگرد گردشگری استان اصفهان در مجموع نشان داد که مدیریت استان در حال حرکت به سمت یک رویکرد چندوجهی در حوزه گردشگری است؛ رویکردی که در آن صرفاً بر معرفی جاذبههای سنتی تکیه نمیشود، بلکه همزمان از ابزارهای مالی برای تحریک تقاضا، از رویدادها برای افزایش انگیزه سفر، از زیرساختهای نو برای ارتقای کیفیت خدمات، از گردشگری روستایی و طبیعتمحور برای توزیع متوازن سفر و از صنایع دستی برای تکمیل زنجیره ارزش گردشگری استفاده میشود.
آنچه از محتوای این نشست برمیآید، این است که اصفهان در تلاش است از یک مقصد صرفاً تاریخی و شهری، به الگویی متنوع، رویدادمحور، تجربهگرا و توزیعشده در سطح استان تبدیل شود؛ الگویی که در آن هم شهر اصفهان، هم کاشان، هم روستاها، هم کویرها، هم مناطق طبیعی حفاظتشده و هم گذرهای صنایع دستی، در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند. با این حال، تحقق این افق نیازمند چند پیششرط مهم است؛ از جمله تأمین اعتبارات کافی، کاهش موانع اداری، تقویت هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، تدوین بستههای حرفهای سرمایهگذاری و اتخاذ تصمیماتی متوازن در موضوعات حساسی نظیر نرخگذاری خدمات برای گردشگران خارجی.
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