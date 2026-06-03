رونمایی از منظومه روایی «عشق در محاصره» در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «عشق در محاصره» به همت اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین و حوزه هنری استان در عمارت هنر قزوین برگزار شد.
در این مراسم، سیدعلیاکبر موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، حمیدرضا ملازینل مدیر حوزه هنری استان، مهدیهسادات قافلهباشی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان و جمعی از مسئولان فرهنگی، اعضای کانون و علاقهمندان به حوزه ادبیات حضور داشتند.
اجرای نقالی بخشی از این منظومه توسط مربی مسئول مرکز فرهنگی و هنری شماره یک کانون آبیک و همچنین اجرای موسیقی از بخشهای مختلف این آیین فرهنگی بود.
سورنا جوکار، شاعر و پژوهشگر ادبی، در این مراسم منظومهسرایی درباره وقایع تاریخی را اقدامی ارزشمند در مسیر ماندگاری حماسههای دینی دانست و بر اهمیت پرداختن هنرمندانه به رویدادهای تاریخ اسلام تأکید کرد.
مهدی مردانی نیز در سخنانی با بیان روند شکلگیری این اثر، خاطراتی از مراحل نگارش کتاب را مطرح کرد و به پرسشهای حاضران درباره شیوه سرایش منظومه پاسخ داد.
در پایان این مراسم، از کتاب «عشق در محاصره» رونمایی شد و مسئولان و مهمانان حاضر، تابلو پوستر این اثر را امضا کردند.
کتاب «عشق در محاصره» منظومهای روایی درباره جنگ خندق و بخشی از نقشآفرینی حضرت علی (ع) در این واقعه تاریخی است. ویراستاری صوری این اثر را محبوبه قاسمی ایمچه بر عهده داشته و طراحی جلد آن نیز توسط احسان حسینی انجام شده است. این کتاب از سوی انتشارات کجاوه سخن سوره مهر منتشر شده است.
مهدی مردانی، کارشناس مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، از شاعران و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان است که پیش از این آثاری چون «پروازهای پرپر»، «کفشدوزک»، «دلتنگیهای یک آپارتمان»، «پشت سر پاییز» و «سینهام پر از دویدن گوزنهاست» از وی منتشر شده است.
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