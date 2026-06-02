به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی ظهر سه شنبه در بیستمین نشست بهره‌وری ملی ایران با تأکید بر ضرورت گذر از مدیریت سنتی و استقرار نظام «حکمرانی آب»، اظهار کرد: حفظ منابع آب زیرزمینی برای نسل‌های آینده دارای اهمیتی حیاتی است، به همین دلیل صدور مجوز جدید برای ساخت و فعالیت صنایع آب‌بر در استان همدان به طور کامل ممنوع اعلام شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان اداره کل صمت استان در راستای صیانت از منابع آبی، افزود: رویکرد اصلی ما جایگزینی آب‌های نامتعارف و پساب‌ها به جای منابع آب زیرزمینی در بخش تولید است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: تاکنون ۱۱ واحد صنعتی سنگین استان همدان از جمله مجتمع‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان، ملزم به استفاده از پساب‌ها شدند و هرگونه بهره‌برداری این صنایع از آب‌های زیرزمینی ممنوع است.

وی در ادامه از شناسایی ۱۹۲ واحد صنعتی دیگر برای اجرای طرح جایگزینی پساب خبر داد و تصریح کرد: تدوین سناریوهای اجرایی دقیق برای تحقق این هدف در دستور کار قرار دارد اما چالش عمده در این مسیر فقدان زیرساخت‌های انتقال آب به واحدهای صنعتی است.

محمدی در پایان با قدردانی از تعامل سازنده شرکت آب منطقه‌ای استان، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌ای صریح به تمامی واحدهای تابعه صادر شده است تا با در نظر گرفتن توازن میان ظرفیت منابع آبی و استقرار صنایع، تحت هیچ شرایطی مجوزی برای صنایع آب‌بر صادر نکنند.