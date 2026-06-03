هشدار نسبت به کمبود نیروی مراقبت های سرطانی در جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پروفسور «اندرو اسکات»، از موسسه تحقیقات سرطان اولیویا نیوتن-جان استرالیا، یکی از نویسندگان گزارش جدید کمیسیون انکولوژی لنست، در بیانیه‌ای گفت: «سرمایه‌گذاری فوری در توسعه نیروی کار، به ویژه در تصویربرداری پزشکی، برای بهبود تشخیص سرطان و نتایج بالینی در جهان بسیار مهم است.»

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که میزان ابتلا به سرطان می‌تواند تا ۷۵ درصد افزایش یابد و سالانه به حدود ۳۵ میلیون مورد جدید در ۲۵ سال برسد که بیش از ۷۰ درصد آن در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد.

همچنین تخمین زده می‌شود که از هر سه سرطان در سراسر جهان، یک مورد تشخیص داده نشده است و این میزان در بخش‌هایی از آفریقا بیش از ۶۰ درصد است.

این مطالعه هشدار می‌دهد که بزرگترین شکاف‌های نیروی کار در نقش‌های پرستاری و سلامت جامعه و همچنین خدمات تشخیصی خواهد بود که خطر افزایش بیشتر نابرابری‌ها در میزان بقا را به همراه دارد.

پیش‌بینی می‌شود که بقای پنج ساله تا سال ۲۰۵۰ در آفریقا (۳۴ درصد) و آسیا (۳۹ درصد) به طور قابل توجهی پایین‌تر باشد، در مقایسه با مناطق پردرآمد که انتظار می‌رود این میزان بیش از ۶۰ درصد باشد.

اسکات گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش خدمات تصویربرداری و ظرفیت نیروی کار ضروری است و خاطرنشان کرد که تشخیص زودهنگام از طریق تصویربرداری پزشکی نقش کلیدی در مراقبت مؤثر از سرطان، به ویژه در مناطق منطقه‌ای که دسترسی می‌تواند محدود باشد، ایفا می‌کند.»

این کمیسیون خواستار سرمایه‌گذاری فوری جهانی در توسعه نیروی کار، سلامت دیجیتال و آموزش است و تخمین می‌زند که افزایش نیروی کار سرطان می‌تواند از ۱۷۰ میلیون مرگ جلوگیری کند و مزایای اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد.