  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

خرید ۵۱۸ تن گندم از کشاورزان در مازندران

خرید ۵۱۸ تن گندم از کشاورزان در مازندران

ساری- سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از ثبت بیش از ۵۱۸ تن گندم کشاورزان در روزهای نخست خرید تضمینی خبر داد و گفت: نرخ هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

محمد جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم از مراکز فعال استان آغاز شده و تاکنون ۵۱۸ تن محصول تخلیه و ثبت شده است.

وی افزود: این میزان گندم در مراکز پاکسابان گلوگاه، مروارید کاسپین بهشهر، آرد دستاس ساری و سیلوی شهید میرزاپور نکا تحویل گرفته شده است.

جعفری تصریح کرد: طبق مصوبه دولت و پس از حذف ارز ترجیحی، هر کیلوگرم گندم با نرخ پایه ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود که نسبت به قبل ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مراکز جدید گندمکوب بهشهر و مومنی سورک نیز آماده دریافت محصول کشاورزان هستند.

کد مطلب 6847841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها