خرید ۵۱۸ تن گندم از کشاورزان در مازندران

محمد جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم از مراکز فعال استان آغاز شده و تاکنون ۵۱۸ تن محصول تخلیه و ثبت شده است.

وی افزود: این میزان گندم در مراکز پاکسابان گلوگاه، مروارید کاسپین بهشهر، آرد دستاس ساری و سیلوی شهید میرزاپور نکا تحویل گرفته شده است.

جعفری تصریح کرد: طبق مصوبه دولت و پس از حذف ارز ترجیحی، هر کیلوگرم گندم با نرخ پایه ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود که نسبت به قبل ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مراکز جدید گندمکوب بهشهر و مومنی سورک نیز آماده دریافت محصول کشاورزان هستند.