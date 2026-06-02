امام جمعه فومن: غدیر شناسنامه گرانسنگ شیعه است

حجتالاسلام مسعود داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این روز را بزرگترین عید اسلامی دانست و اظهار کرد: روز عید غدیر، روز معرفی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) توسط خداوند متعال به واسطه پیامبر اکرم(ص) است؛ آنجا که خطاب میرسد «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک».
وی افزود: خداوند متعال میخواهد برای تداوم مسیر اسلام و حفظ و حراست از دستاوردهای نبوی، امامت و ولایت ایجاد شود. به همین دلیل، عید غدیر از جایگاه والا و بینظیری در تاریخ اسلام برخوردار است و نباید این روز بزرگ را صرفاً یک روز معمولی تلقی کرد.
امام جمعه فومن با بیان اینکه هجرت پیامبر(ص) اگرچه حادثهای مبارک و سرآغاز شکلگیری حکومت اسلامی بود، تصریح کرد: هجرت همچنین آغاز مسائل، مشکلات و درگیریهای فراوانی برای مسلمانان بود، اما عید غدیر، روز اکمال دین و اتمام نعمت است و به همین دلیل، بزرگترین عید اسلامی محسوب میشود.
داودی با تأکید بر وجوه تمایز عید غدیر از سایر اعیاد، خاطرنشان کرد: در روایات معصومین(ع) آمده است که ثواب اطعام در روز غدیر، برابر با ثواب اطعام چندین هزار پیامبر و جانشینان آنان است. این فضیلت عظیم، نشاندهنده جایگاه والای این روز در پیشگاه خداوند متعال است. بنابراین ما وظیفه داریم برای این عید بزرگ سنگ تمام بگذاریم.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت آحاد جامعه در ترویج فرهنگ غدیر، گفت: همگان وظیفه دارند با هنرمندی و زیبایی، این عید بزرگ را ترویج کنند. نباید اجازه دهیم دشمنان با القای شبهات، عظمت این روز را در اذهان عمومی کمرنگ کنند.
امام جمعه فومن خطاب به پدران و مادران، تأکید کرد: پدران و مادران عزیز وظیفه دارند این روز بزرگ را به فرزندان خود معرفی کنند و خانوادهها جشن خود را در این روز برگزار کنند. شیرینی این عید بزرگ باید در کام فرزندان بنشیند تا نسل آینده نیز با فرهنگ غدیر انس گرفته و آن را به خوبی بشناسند.
وی همچنین به ظرفیت تجمعات مردمی اشاره کرد و گفت: در تجمع میدانها، محافل عمومی، مساجد و هیئتهای مذهبی در دهه امامت و ولایت، میتوان هر شب یک نکته از معارف غدیر و فضایل امیرالمؤمنین(ع) را برای مردم بیان کرد تا تدریجاً آگاهی عمومی نسبت به این واقعه عظیم افزایش یابد.
امام جمعه فومن با دعوت از همه اقشار مردم برای حضور پرشور در برنامههای عید سعید غدیر، تصریح کرد: از همه شهروندان عزیز، جوانان، نوجوانان، خانوادهها، بازاریان، کارمندان، کارگران، کشاورزان، دانشجویان و طلاب دعوت میکنم که در آیینهای جشن غدیر، اجتماعات مردمی، پیادهرویهای شادیانه، مراسم اطعام علوی و سایر برنامههای این روز بزرگ شرکت کنند.
وی افزود: حضور حداکثری شما در این برنامهها، پیام روشنی برای دنیا خواهد داشت که مسلمانان شیفته ولایت و امامت هستند و با تمام وجود به امیرالمؤمنین علی(ع) و اهلبیت(ع) ارادت میورزند. همچنین این حضور پرشور، پاسخی قاطع به توطئههای دشمنانی است که میخواهند غدیر را به فراموشی بسپارند.
داودی در پایان با تأکید بر ضرورت معرفی غدیر به عنوان شناسنامه گرانسنگ شیعه، خاطرنشان کرد: این اقدامات و حتی بیشتر از اینها باید انجام شود تا این شناسنامه گرانسنگ شیعه به همگان معرفی شده و فرهنگ غدیر در جامعه نهادینه گردد. ما نباید اجازه دهیم این روز بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که با تمسک به غدیر، وحدت و همدلی را در جامعه اسلامی تقویت کنیم و با الگوگیری از سیره علوی، گامهای بلندی در مسیر عدالت و معنویت برداریم. انشاءالله با حضور شما عزیزان، امسال جشن غدیر پرشورتر از سالهای قبل برگزار خواهد شد.
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