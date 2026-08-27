امام جمعه فومن: شهدا نماد غیرت، عزت و پایداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم فومن با اشاره به جایگاه والای شهدا، حضرت پیامبر اکرم (ص) را اسوه و الگوی بی‌بدیل بشریت دانست و اظهار کرد: نخستین کسانی که به سیره پیامبر اکرم (ص) تأسی کردند، شهدا بودند.

وی با تأکید بر مفهوم غیرت به عنوان یکی از ویژگی‌های برجسته سیره نبوی و شهدا افزود: غیرت شاخصه‌ای است که هم در عرصه شخصی و هم در عرصه ملی نمود پیدا می‌کند.

امام جمعه فومن ادامه داد: در عرصه شخصی، انسان باغیرت از حریم ناموس خود صیانت می‌کند و اجازه نمی‌دهد کرامت آن در هیاهوی خیابان به نمایش گذاشته شود و در عرصه ملی نیز غیرت به معنای ایستادگی مقتدرانه در برابر تجاوز دشمن و صیانت از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی است.

داودی شهدا را نمادهای عینی غیرت، عزت، پایداری و مقاومت دانست و تصریح کرد: شهدا علاوه بر غیرت‌مندی، تجسم اخلاق‌مداری و دین‌داری حقیقی بودند و با رفتار و منش خود، سیره مهربانی پیامبر اکرم (ص) را در جامعه پیاده کردند.

وی با اشاره به ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا گفت: تکریم خانواده شهدا وظیفه‌ای همگانی است و این خانواده‌های معزز ولی‌نعمتان ما هستند، بنابراین حفظ احترام و جایگاه آنان باید سرلوحه فعالیت مسئولان و آحاد مردم قرار گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فومن در پایان بر ضرورت تداوم راه شهدا تأکید کرد و گفت: تبیین و ترویج سیره نبوی و صیانت از ارزش‌های انقلابی از مهم‌ترین راه‌های ادامه مسیر شهدا است.