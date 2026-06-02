به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز سه شنبه در شورای مشورتی لرستان ضمن گرامیداشت دهه ولایت و امامت، اظهار داشت: مجمع مشورتی استان تاکنون نقش مؤثری در فرایندهای تصمیم‌سازی استان داشته است.

وی با بیان اینکه این پروژه یک پروژه منسجم و در واقع اتاق فکر عملیاتی استاندار است، گفت: مسئله‌یابی از جامعه، پیشنهاد سیاست، پشتیبانی اجتماعی و رصد روند اجرای پیشنهاد از مهم‌ترین فعالیت‌های این مجمع بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: با رصد اقدامات کمیته‌ها در سال ۱۴۰۴ و باتوجه‌به شرایط حاکم بر کشور که در حقیقت شرایط عادی نیز نبود، نقش تصمیم‌سازی و پیشنهادهای مجمع مشورتی در برخی طرح‌ها و برنامه‌ها به‌خوبی احساس می‌شود.

تشکیل کمیته‌های تخصصی مجمع مشورتی لرستان

پور علی، تصریح کرد: از ۲۳ خرداد تا سوم تیر ۱۴۰۴ شاهد جنگ ۱۲ روزه و آثار بعدی آن بودیم، از ۹ دی تا ۲۵ دی‌ماه شاهد از سر گذراندن یک کودتا بودیم. ۲۹ و ۳۰ بهمن سفر رئیس‌جمهور به لرستان صورت گرفت و ۹ اسفند جنگ نظامی آغاز شد که بعد از ۹۶ روز «جنگ نظامی و سکوت نظامی»، عملکرد مجمع مشورتی استان به‌خوبی مشاهده می‌شود.

وی بیان داشت: در چنین شرایطی اساس‌نامه مجمع مشورتی تدوین و نهایی شد، کمیته‌های تخصصی شکل گرفت و توسعه تشکیلاتی در این حوزه در شهرستان‌ها رخ داد که این امر نشان‌دهنده عملکرد مناسب مجمع مشورتی استان است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: توفیق مهمی که در جربان سفر ریاست‌جمهور نیز به دست آمد، متأثر از نقش مشورتی و تخصص‌گرایانه کمیته‌های این مجمع در پیشنهاد، تحلیل و بررسی وضعیت استان بود.

سناریو دشمن القای حس عدم انسجام و ازهم‌گسیختگی اجتماعی است

پور علی، ملاک موفقیت مجمع مشورتی تعداد مصوبات یا اجرایی‌ات نیست، ملاک موفقیت در این مجموعه‌ها این است که تا چه اندازه در تصمیم‌سازی‌ها، مؤثر هستند.

وی تأکید کرد: باوجود تحرک و پویایی کمیته‌ها، شاهد افزایش میزان پاسخگویی مدیریت‌ها، ایجاد ارتباط بین حلقه‌های مشارکتی و مردمی با بدنه دولت و... بوده‌ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: خروجی سفر رئیس‌جمهور به لرستان که در سطح استان‌های کشور بی‌سابقه و همراه با بیش از ۱۰۰ همت مصوبه بود، نمونه شاخصی از عملکرد مجمع مشورتی استان است.



پور علی، ادامه داد: سناریوی کنونی دشمنان برای کشور، ایجاد یأس، القا حس عدم انسجام و ازهم‌گسیختگی اجتماعی است، عملکرد و فعالیت مجموع مشورتی استان نیز همچون گذشته باید به‌گونه‌ای باشد که دچار فقدان انگیزه نشویم.

لزوم تقویت تاب‌آوری اجتماعی

وی گفت: تأکید ویژه استاندار در این شرایط، تقویت تاب‌آوری اجتماعی است که باید در سال جاری به‌صورت ویژه مدنظر مجمع مشورتی، رؤسا و اعضای کمیته‌های ۱۱گانه مجمع مشورتی باشد.

پور علی افزود: پیام فعالیت این مجمع القای امید اجتماعی و تقویت نظام تصمیم‌سازی به‌ویژه در شرایط پساجنگ است؛ زیرا در این شرایط به مشورت و خرد جمعی نیاز داریم.

وی خطاب به مسئولان و اعضای کمیته‌های مشورتی استان، بیان کرد: رؤسای کمیته‌ها، جدول مصوبات و پیشنهادهای و همچنین گزارش عملکرد و تصمیمات مجمع مشورتی استان را تهیه کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به پیگیری برخی مصوبات توسط شخص استاندار، گفت: طرح دانشنامه استان با دستور و نظارت ویژه استاندار و حتی در شرایط جنگی و پساجنگ در حال پیگیری است که نشان‌دهنده توجه ویژه استاندار به مصوبات مجمع مشورتی استان است.