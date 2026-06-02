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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

تشکیل پرونده برای ۶۰۰شاکی در بحبوحه رسیدگی به ورشکستگی یک شرکت شاهرودی

تشکیل پرونده برای ۶۰۰شاکی در بحبوحه رسیدگی به ورشکستگی یک شرکت شاهرودی

شاهرود- رئیس کل دادگستری استان سمنان از رسیدگی به پرونده ورشکستگی یک شرکت تولید لباسشویی در شاهرود خبر داد و گفت: برای ۶۰۰ نفر از بستانکاران این شرکت پرونده قضائی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن دادگستری سمنان از رسیدگی به پرونده شرکت ورشکسته تولید لباسشویی شاهرود خبر داد و افزود: این اقدام در راستای احقاق حق مردم در دست انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی ابعاد پرونده طی دو مرحله آگهی دعوت رسمی دادگستری شاهرود میزبان عموم بستانکاران و بدهکاران این شرکت بود.

رئیس دادگستری استان سمنان تعداد شاکی های این پرونده را ۶۰۰ نفر خواند و ادامه داد: شکات در سالن کنفرانس دادگستری شاهرود حضور یافتند تا فرایند قانونی انجام شود.

اکبری توضیح داد : روند ثبت مطالبات و تشکیل پرونده بستانکاری است تعداد شاکی با دقت و حوصله و مدیریت منظم انجام گرفته است.

وی افزود: با توجه به حضور پر شمار مراجعان دستگاه قضا عزم جدی برای شفاف سازی، تسریع فرآیند تصفیه و بازگرداندن حقوق قانونی شهروندان در کوتاه ترین زمان ممکن دارد.

کد مطلب 6848019

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