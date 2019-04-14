۳۵ هزار پرونده در دادگستری شاهرود رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبریان عصر یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی شاهرود به میزبانی سالن کنفرانس دادگستری این شهر ضمن بیان اینکه سال گذشته ۳۵ هزار گردش پرونده در مجموعه دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف شعبه شاهرود رسیدگی شده است، ابراز داشت: این تعداد در دادگاهها ۱۳ هزار و ۷۹۵ فقره پرونده، دادسرا ۱۱ هزار و ۴۴۹ پرونده و شورای حل اختلاف ۱۰ هزار و ۵۱۱ پرونده را منهای بخش بسطام و بی ارجمند را شامل میشود.
وی ضمن بیان اینکه سال گذشته نیز به همین تعداد پرونده در شاهرود رسیدگی شده است، اضافه کرد: سال گذشته ۱۰۳ فقره از پروندههای قدیمی مورد رسیدگی قرار گرفت و آمار پروندههای مسن و قدیمی را در دادگستری شاهرود توانست کاهش دهد.
وقوع یک فقره قتل در پیرمردان طرود
رئیس دادگستری شاهرود بابیان اینکه این شهرستان ازنظر رسیدگی به پروندههای قدیمی در رده خوبی قرار دارد، ابراز داشت: تعداد پروندههای قدیمی و مسن در شاهرود بسیار کاهش پیدا کرد و برای پروندههای فاقد گره صدور رأی انجامشده است.
اکبریان بابیان اینکه از تعداد پروندههای موجود در شورای حل اختلاف سه هزار و ۸۱ پرونده منجر به سازش شده است، تصریح کرد: ۳۸ این رقم درصد آمار استان را به خود اختصاص میدهد و اگر این آمار کاهش پیدا کند از میزان جرایم نیز کاسته خواهد شد
وی بابیان اینکه دادگستری بهصورت شبانهروزی در ایام عید به ارائه خدمات پرداخت، اضافه کرد: طی این ایام دستگاهها و ارگانهای مختلف زحمات بسیاری کشیدند تا امنیت و آرامش در شهرستان حاکم باشد که در این میان بروز یک فقره قتل در پیرمردان طرود این شرایط آمار را به هم زد اما درنهایت مشکل خاصی در حوزه قضائی این ایام گزارش نشده است.
افتتاح نمازخانه و سالن کنفرانس دادگستری
رئیس دادگستری شاهرود بابیان اینکه سالن اشتغال زندانیان با همکاری شهردار و شورای شهر در حال ساخت است، ابراز داشت: باهمت شهرداری امسال شاهد تحولات خوبی در حوزه توسعه فضای شهری بودیم که قطعاً وجود المانها، کل کاری و زیباسازی در روحیه مردم و کاهش جرایم خشن اثرگذار است.
اکبریان از تخصیص اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی از سوی دادگستری کل برای احیا ساختمان دادگستری شاهرود خبر داد و تصریح کرد: ساختمان قدیمی رنگآمیزی و فضای دادگاه عوض شد و همچنین مواردی که نیاز بود مورد احیا و بازسازی قرار گرفت و همچنین از قبال اعتبارات موجود احداث ساخت پنج واحد مهمانسرا نیز در دستساخت است
وی بابیان اینکه نمازخانه و سالن کنفرانس دادگستری شاهرود توسط اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان مورد بهرهبرداری قرار گرفت، اضافه کرد: برای ساخت این مجموعه ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شد و این صرفاً در راستای اهتمام ویژه معاونت فرهنگی دادگستری استان برای بحث ترویج نماز بود لذا ساخت این مجموعهها بهصورت یکشکل در دستور کار قرار گرفت.
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