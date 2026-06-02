«غدیر» پیوند امت با ولایت؛ مهمانی کیلومتری در آذربایجان غربی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: مهمانی کیلومتری غدیر در سال جاری که تقارن دارد با ایام رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی و ایام ۱۵ خرداد در آذربایجان غربی تنها یک جشن مردمی نخواهد بود بلکه، روایتی زنده از پیوند امت با ولایت و بازخوانی پیام جاودانه غدیر است که هر سال با شکوه بیشتری در میان اقشار مختلف جامعه تجلی می‌ یابد.

عید غدیر خم یادآور یکی از سرنوشت‌ سازترین رخدادهای تاریخ اسلام است، روزی که پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی، مسیر هدایت امت را با معرفی حضرت علی(ع) به عنوان امام و ولی مسلمانان ترسیم کرد.

امروز، پس از گذشت قرن‌ها، مهمانی کیلومتری غدیر به نمادی از پاسداشت این پیام آسمانی تبدیل شده است؛ پیامی که بر محور ولایت، وحدت، عدالت و تداوم راه نبوت استوار است، حضور گسترده مردم در این روز، نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ غدیر و جایگاه رفیع امامت در میان نسل‌های مختلف جامعه اسلامی است فرهنگی که در این ایام توسط ملت مبعوث شده به دنیا مخابره می شود.

امروز با نگاهی به شرایط پساجنگ و حتی دوران جنگ به راحتی می توان ادعا کرد فرهنگ غدیر بیش از همیشه همچنان زنده و پویاست و در قالب آیین‌ها و برنامه‌های مردمی جلوه‌ای تازه پیدا می‌کند.

مهمانی کیلومتری غدیر یکی از نمودهای برجسته این فرهنگ است که با حضور پرشور مردم، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود، این رویداد بزرگ مردمی فراتر از یک جشن و گردهمایی، نمایش وحدت، همبستگی و دلبستگی مردم به مکتب اهل‌بیت(ع) و آرمان‌های ولایت است؛ فرصتی برای بازخوانی پیام غدیر و انتقال آن به نسل‌های جوان و آینده به شمار می رود.

حضور گسترده خانواده‌ها و مشارکت داوطلبانه مردم در برپایی این مراسم، نشان می‌دهد که پیام غدیر همچنان در متن زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه جریان دارد و عشق به امیرالمؤمنین(ع) و باور به اصل امامت، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هویت دینی مسلمانان، در میان نسل‌های مختلف زنده و پویا است.

امسال آذربایجان غربی نیز همانند سایر استان های کشور به میزبانی کیلومتری غدیر رفته است که به مدت دو روز در ارومیه برگزار می شود، در این راستا گفتگویی با حجت الاسلام منصور امامی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان انجام داده ایم‌که در ذیل می خوانید:

ولایت فقیه در امتداد ولایت غدیر است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در خصوص برنامه بزرگداشت غدیر در استان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امسال تقارن عیدغدیر و ایام و مناسبتهای ۱۴ و ۱۵ خرداد بیانگر پیوند امامت و ولایت است و تلاش می شود از این مناسبت ها در راستای تقویت پیوندهای اجتماعی بهره گرفت.

حجت الاسلام منصور امامی با اشاره به شرایط ویژه کشور عنوان کرد: لازمه رشد و تعالی جامعه از مسیر پذیرش ولایت حق می گذرد، دین داری مردم بدون تبعیت از امام عادل که ولایت سیاسی دارد پذیرفته نیست و امروز در این برهه شاهد ولایت مداری مردم و تبعیت از رهبری هستیم و غدیر بهترین فرصت برای تعمیق این پیوند ناگسستنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه تبیین اهمیت واقعه غدیر در جامعه اسلامی امروز از مهمترین ضرورت ها است اظهار کرد: ذکر فضایل حضرت امیرالمومنین (ع) و مبانی غدیر مهمترین رسالت ما در این ایام باید باشد.

حجت الاسلام امامی با بیان اینکه امروز ولایت فقیه در امتداد ولایت غدیر است تصریح کرد: لذا تبیین جایگاه این روز عظیم در جامعه اسلامی امروز از مهمترین ضرورت ها است و ذکر فضایل حضرت امیرالمومنین (ع) و مبانی غدیر مهمترین رسالت ما در این ایام باید باشد.

تا زمانی که در مسیر امامت و ولایت حرکت می‌کنیم، این انقلاب و نظام شکست‌ناپذیر است

حجت الاسلام امامی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و شرایط کشور افزود: وقتی دشمنان زبون به ایران اسلامی حمله کرد و سربازان مجازی صهیونیستی توییت زدند که ما با شهادت امام خامنه‌ای انتقام مذهب را گرفتیم، اما ندای «حیدر حیدر» در میدان ها به شعار محوری ملت ایران تبدیل شد که نمود بارزی از پیوند غدیر و ولایت پذیری مردم است.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که در مسیر امامت و ولایت حرکت می‌کنیم، این انقلاب و نظام شکست‌ناپذیر است و به راه خود با عزت و اقتدار ادامه می‌دهد، تصریح کرد: یکی از القاب علی(ع) «کرار» بود. کرار یعنی در میدان بودن و نترسیدن. به قول اقبال لاهوری، اگر می‌خواهیم از دست حرامی‌ها نجات پیدا کنیم، باید مثل حیدر کرار در میدان باشیم و پشت به دشمن نکنیم.

مهمانی کیلومتری غدیر به مدت ۲ روز در ارومیه برگزار می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در خصوص مهمانی کیلومتری غدیر در استان گفت: این مهمانی در ارومیه به مدت دو روز ار میدان ولایت فقیه تا سرداران برگزار می شود.

حجت الاسلام امامی گفت: مهمانی کیلومتری غدیر در ارومیه روز چهارشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ شب و در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۴ شب از میدان ولی فقیه تا سرداران ارومیه برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: در تمامی شهرستان های استان نیز این مهمانی برگزار و به تجمع شبانه ختم می شود.

حجت الاسلام امامی خاطرنشان کرد: در این دو روز مهمانی کیلومتری ۵۷ موکب به همراه ایستگاه های صلواتی آیین های مختلف فرهنگی، هنری و مسابقات و … برگزار و به مردم خدمات ارائه می دهند.

بزرگداشت علمای شهید در مهمانی کیلومتری غدیر

حجت الاسلام امامی خاطرنشان کرد: به دلیل تقارن رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی و ۱۵ خرداد در کنار برگزاری آیین های ویژه بزرگداشت غدیر از جمله پرده خوانی، خطبه خوانی، مولودی خوانی و… مراسم تجلیل از خانواده شهدای علما به یاد معمار کبیر انقلاب و رهبر شهید نیز در ارومیه برگزار می سود.

وی به لزوم خطبه خوانی غدیر تاکید و اجرای پویش های مختلف مردمی با هدف ذکر فضایل حضرت علی (ع) را از دیگر برنامه های بزرگداشت این مناسبت مهم عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف و رسالت های امروز ما پررنگ کردن نمادهای اهل بیت (ع) در جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی کرد: پویش، اطعام غدیر یکی دیگر از پویش هایی است که چه به صورت متمرکز و چه به صورت غیرمتمرکز همه ساله برگزار می شود و امسال نیز ۱۲ هزار پرس غذای گرم توزیع می شود.

مردم، مساجد و هیئت های مذهبی پای مهمانی کیلومتری غدیر

وی با بیان اینکه امسال در کنار مهمانی کیلومتری غدیر در مساجد، هیئت های مذهبی نیز شاهد برگزاری آیین های ویژه غدیر خواهیم بود، گفت: روایت کردن اتفاقات، مهم تر از اجرای برنامه هاست و باید جوانان را برای روایات گری حرمت های انقلابی و دینی پای کار بیاوریم و تبلیغات اسلامی این آمادگی را برای آموزش آن ها اعلام می دارد چراکه باید خوبی ها را نشر بدهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: امروز ولایت فقیه امتداد غدیر است و شیعه ۱۴۰۰ سال خون داده تا این موقعیت به دست او بیفتد و اگر این اندازه غدیر مورد اهمیت است به دلیل قدم هایی است که برای هدایت بشر برداشته شده است.

غدیر فقط انتصاب معنوی نبود، بلکه اعلام ولایت سیاسی و حکومتی بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، ولایت را رکن دین و اساس حکومت دانست و گفت: ولایت بر دو قسم «طولی» و «عرضی» است و بدون تحقق ولایت عرضی، ولایت طولی الهی در جامعه زمین گیر می شود.

حجت‌الاسلام امامی با بیان اینکه ولایت؛ محور دعوت انبیا، ستون دین و اساس حکومت است، گفت: خداوند متعال به دلیل لطف، حکمت و رحمت مطلق خود، برای تربیت و رشد بشر از «نرم افراز ولایت» استفاده می کند، این ولایت بر دو قسم است که هر دو شامل بعد سیاسی و حکومتی نیز می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: تمام دین برای تبیین و تثبیت این دو نوع ولایت در همه شئون فردی و سیاسی است. انسان بدون ولایت، حتی با انجام تمام عبادات، رشد نمی کند.

حجت الاسلام امامی تاکید کرد: غدیر نیز فقط یک انتصاب معنوی نبود، بلکه اعلام ولایت سیاسی و حکومتی امیرالمؤمنین (ع) بود، پذیرش غدیر یعنی پذیرش یک حاکم و یک نظام سیاسی است.