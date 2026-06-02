https://mehrnews.com/x3cdqW ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۸ کد مطلب 6848628 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۸ تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم ارومیه در موج ۹۴ مقاومت ملی ارومیه - در این فیلم تصاویر هوایی از تجمع باشکوه مردم ارومیه را در خیابان می بینید. دریافت 16 MB کد مطلب 6848628 کپی شد مطالب مرتبط «غدیر» پیوند امت با ولایت؛ مهمانی کیلومتری در آذربایجان غربی مردم میاندوآب در موج ۹۳ شبهای مقاومت ملی خیابان را رها نکردند مردم خوی در ۹۳مین تجمع شبانه نیز در خیابان ایستادهاند برچسبها تجمع مردمی ارومیه رهبر معظم انقلاب اسلامی
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