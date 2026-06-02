خبرگزاری مهر، گروه استانها - اسما صادقی؛ حال و هوای این روزهای مردم خاستگاه انقلاب، از نخستین روز بعثتشان تا امروز، حال و هوایی حیرتانگیز و وصفناشدنی است.
گویی احساسات در برابر عظمت آنچه در جانشان میگذرد، معنای همیشگی خود را از دست دادهاند، نه محزوناند و نه خوشحال، نه در سوگ متوقف شدهاند و نه در شور و هیجان خلاصه میشوند و تنها یک چیز را میدانند که باید باشند، باید پای کار بمانند، باید خود را به وعدهگاه برسانند و بیرق سبز و سفید و سرخ اللهنشان ایران را بر بلندای دستان خود به اهتزاز درآورند.
این روزها هر کس از افق دور به این صحنهها نگاه کند، شاید از خود بپرسد که این مردم از ایران چه میخواهند؟ ایران مگر چه دارد که چنین بیقرارش هستند؟ اصلاً ایران کجاست که مردمانش اینگونه شبهای متوالی آرام و قرار ندارند و همچون خون در دهلیزها و بطنهای قلب شهرهای خود جریان پیدا میکنند؟
پاسخ این پرسش را شاید باید در همان پیوندی جستوجو کرد که میان مردم و ایران شکل گرفته است، پیوندی که نه با محاسبات مادی قابل اندازهگیری است و نه با معادلات معمول سیاسی و اجتماعی و گویی ایران برای این مردم تنها یک جغرافیا نیست؛ جانی است که در وجودشان جریان دارد و با تپش قلبشان معنا پیدا میکند.
این مردم، مجنونان لیلای ایراناند عاشقانی که نسبت خود را با وطن فراموش نمیکنند و خونهایی که در رگهای این سرزمین جریان دارند و در روزهای سخت، به جوشش درمیآیند.
آنان شاید اختلاف سلیقه داشته باشند و شاید از مسیرهای مختلف آمده باشند، اما در یک نقطه به هم میرسند.
آنها تصمیم راسخ خود را گرفتهاند و میخواهند در برابر این توده استعمار که بر پیکر ایران چنگ انداخته و سالهاست در سودای فرسودن جان این سرزمین و تضعیف اراده مردمانش به سر میبرد، بایستند.
در روزهایی که بسیاری از جوامع در برابر بحرانها دچار چنددستگی میشوند، مردم ایران تصویری دیگر را به نمایش گذاشتند.
تصویری از یکرنگی، همدلی و همراهی، صحنهای که نه در شعار، بلکه در حضور میدانی مردم معنا پیدا کرد و نگاه بسیاری از ناظران را به خود معطوف ساخت.
دنیا جانهای بسیاری در دل خود دارد و ملتهای فراوانی را در آغوش کشیده است، اما برای مردمی که ایران را میشناسند، جان ایران چیز دیگری است.
جانی که سالهاست با خون پاک مردمانش زنده مانده و با ایثار و حضور آنان استمرار یافته است، مردمی که نسل مبعوثشده هستند و با بصیرتی برخاسته از تجربههای تاریخی، مسیر حرکت خود را تشخیص میدهند.
مردم میدانند چه میخواهند و به سمت کدامین هدف در حرکتاند، جان ایران را در وجود خود احساس میکنند و باور دارند که حیات این سرزمین با حضور آنان گره خورده است. همان مردمی که رهبر شهیدشان فرمود: این مردم کار را تمام خواهند کرد. مردمی که در بزنگاههای تاریخی بارها نشان دادهاند مهمترین سرمایه ایران هستند.
موج حماسی نود و سوم در قم همچنان پرشور و حماسی
قم نیز در این شبها یکی از روشنترین جلوههای حیات جمعی را به نمایش گذاشته است، شهری که مردمانش با حضور مستمر و خودجوش در میادین و محلهها، تصویری عینی از همان خون جاری در رگهای وطن را ترسیم میکنند، حضوری که استمرار عهدی تاریخی با ایران، انقلاب و ولایت به شمار میرود.
همزمان با دهه امامت و ولایت، شهر مقدس قم بار دیگر صحنه حضور حماسی و خودجوش مردمی است که در قالب «ویژه برنامه شبهای بیعت با ولایت»، تصویری ماندگار از همبستگی دینی و انقلابی خود را به نمایش میگذارند.
اجتماعات مردمی در این شب ها با هدف حمایت از حزبالله لبنان و محکومیت جنایات رژیم جعلی صهیونیستی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
همزمان با تجمعات ثابت در میادین و محلهها، حرکت خودجوش کاروانهای خودرویی و موتوری در معابر اصلی شهر مانند خیابان شهید صدوقی، جلوهای پویا و زنده به این حماسه شبانه بخشیده است.
طنین همخوانی سرودهای انقلابی و شعارهای هماهنگ «لبیک یا خامنهای» و «هیهات منا الذله» نشان از عزم راسخ امت حزباللهی قم در پاسداری از خط ولایت دارد.
علاوه بر میادین اصلی، اجتماعات دیگری نیز در نقاط مختلف شهر شکل گرفته که میتوان به تجمّع موکب امام رضا (ع) اشاره کرد که با فضایی حسینی و خادمان اهل بیت (ع) پذیرای مردم است و نیز تجمع رادیو قم، رادیو حماسه و رادیو ایران که محل گردهمایی اقشار مختلف از جمله خانوادهها و جوانان انقلابی است.
آنچه در این میان مشهود است، تداوم حضور میدانی و گسترده اقشار مختلف مردم متدین قم در شبهای منتهی به عید سعید غدیر خم است؛ حضور مردمی که این شبها را نه فقط فرصتی برای اعلام موضع و خونخواهی امام شهیدشان، بلکه عرصهای برای زندهنگه داشتن یاد شهدا، تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و نمایش اقتدار امت در برابر جبهه استکبار میدانند.
خشم مردم قم از حمله رژیم صهیونیستی به لبنان
حمله مجدد رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان در روزهای اخیر، بهویژه جنوب این کشور و ضاحیه بیروت، خشم مردم قم را برانگیخته است.
بسیاری از حاضران معتقدند این حملات، نقض آشکار تعهداتی است که پیشتر درباره آتشبس مطرح شده بود و نمیتوان در برابر آن سکوت کرد.
در میان جمعیت، حضور لبنانیهای مقیم قم بیش از هر چیز جلب توجه میکرد و مردان، زنان و جوانانی که کیلومترها دورتر از سرزمین مادری خود زندگی میکنند اما این شبها درد مردم لبنان را با تمام وجود احساس میکنند.
برخی از آنها پرچم حزبالله را بر دوش داشتند و برخی دیگر تصاویر شهدای مقاومت را در دست گرفته بودند و اشک و لبخند در چهرههایشان در هم آمیخته بود؛ اشک برای رنج مردم جنوب و ضاحیه و لبخند برای اطمینان از اینکه مقاومت همچنان تنها نیست.
یکی از نکاتی که بارها در میان سخنان مردم و شعارهای آنان شنیده میشد، تأکید بر لزوم پایبندی طرفهای مقابل جبهه مقاومت به تعهدات خود بود.
حاضران یادآوری میکردند که توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و رعایت مفاد توافقات مرتبط با آتشبس لبنان، از مطالبات مهم جمهوری اسلامی ایران، در روند مذاکرات و رایزنیهای منطقهای و بینالمللی بوده و اکنون که این حملات بار دیگر تکرار شده، انتظار میرود واکنشی متناسب و قاطع از سوی مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور مشاهده شود.
برخی از شرکتکنندگان در این تجمعات شبانه معتقد بودند که نقض تعهدات از سوی رژیم صهیونیستی نباید به یک رویه عادی تبدیل شود.
در گوشهای از میدان، گروهی از جوانان لبنانی و ایرانی در کنار یکدیگر ایستاده بودند و پرچمهای حزبالله و ایران در دستانشان به هم گره خورده بود و صحنهای که بیش از هر سخنی، مفهوم همبستگی را روایت میکرد. آنها آمده بودند تا بگویند فاصله جغرافیایی نمیتواند میان ملتهایی که در یک جبهه ایستادهاند فاصله ایجاد کند.
آیت الله سید مجتبی حسینی در حاشیه حضور در تجمعات مردم قم گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پررنگ و مستمر مردم در برنامههای دینی و مذهبی اظهار کرد: آنچه امروز در این عرصه بیش از هر چیز به چشم میآید، حضور عاشقانه و مشتاقانه مردم است که با انگیزهای مثالزدنی در این مسیر گام برمیدارند.
وی افزود: اگر این حضور مردمی صرفاً در قالبی یکنواخت و بدون تنوع در برنامهها شکل میگرفت، به طور طبیعی میتوانست برای شرکتکنندگان خستهکننده باشد، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، تنوع گسترده فعالیتهایی است که در موکبها و مراکز مختلف فرهنگی و مذهبی ارائه میشود.
نماینده ولی فقیه در عراق ادامه داد: در نقاط مختلف شهر قم، برنامههای تبلیغی و دینی متنوعی برگزار میشود و هر مجموعه تلاش میکند با شیوهای متفاوت به ترویج معارف اسلامی بپردازد.
وی اضافه کرد: برگزاری سخنرانیها، مراسم عزاداری، اجرای برنامههای فرهنگی، قرائت اشعار آیینی و سر دادن شعارهای متناسب با فضای معنوی از جمله اقداماتی است که موجب پویایی این حرکت شده است.
وی تصریح کرد: همین تنوع در فعالیتها سبب شده است که مردم همچنان با همان شور و اشتیاق اولیه در صحنه حضور داشته باشند و انگیزه آنان برای ادامه این مسیر حفظ شود.
موکبها زمینهساز نشاط ایمانی و تربیت دینی شدهاند
حسینی با قدردانی از حضور گسترده مردم گفت: مردم در این مدت با روحیهای مثالزدنی در میدان حضور پیدا کردهاند و حتی بسیاری از آنان اعلام میکردند که اگر این مسیر برای مدت طولانیتری نیز ادامه پیدا کند، همچنان در آن مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: در کنار این حضور ارزشمند مردمی، باید از موکبهایی نیز که به همت خود مردم شکل گرفتهاند قدردانی کرد، زیرا این مجموعهها توانستهاند علاوه بر خدماترسانی، بستر مناسبی برای آموزش، آگاهیبخشی و تربیت دینی فراهم کنند.
نماینده ولی فقیه در عراق خاطرنشان کرد: فضای ایجاد شده در موکبها فرصت مناسبی برای تعمیق باورهای دینی و افزایش نشاط معنوی در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است و آثار این اقدامات را میتوان در رشد فکری و فرهنگی جامعه مشاهده کرد.
وی ادامه داد: این حرکت صرفاً یک حضور اجتماعی نیست، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای تقویت ایمان، ارتقای سطح معرفت دینی و گسترش آموزههای اسلامی در میان مردم محسوب میشود.
حسینی با اشاره به آثار معنوی این جریان مردمی اظهار کرد: برکات این حرکت تنها به عرصههای اجتماعی و فرهنگی محدود نمیشود، بلکه آثار عمیق معنوی نیز به همراه دارد و میتواند زمینهساز تحول درونی افراد و افزایش گرایش آنان به ارزشهای دینی باشد.
وی افزود: این حضور گسترده علاوه بر آنکه موجب ناکامی دشمنان و نشانهای از پیروزی در برابر توطئههای آنان است، نوعی پیروزی در برابر وسوسههای شیطانی نیز به شمار میرود و میتواند انسانها را به سوی مسیر صحیح زندگی دینی هدایت کند.
نماینده ولی فقیه در عراق تصریح کرد: امید میرود نتیجه این فضا، افزایش پایبندی مردم به آموزههای دینی و عمل به واجبات الهی باشد و افرادی که در برخی زمینهها دچار سهلانگاری بودهاند، بیش از گذشته به ارزشهای اسلامی توجه نشان دهند.
وی ادامه داد: توجه به نماز، رعایت احکام و تقویت پایبندی به مسائل دینی از جمله دستاوردهایی است که میتوان در سایه چنین حرکتهای مردمی و معنوی انتظار داشت.
نشانههای تحول فرهنگی در جامعه قابل مشاهده است
حسینی با بیان اینکه آثار این حرکت در سطح جامعه نیز قابل مشاهده است، گفت: احساس میشود از زمان شهادت رهبر شهید تا امروز، تحولات مثبتی در میان مردم شکل گرفته و نشانههای افزایش گرایش به ارزشهای دینی بیش از گذشته نمایان شده است.
وی افزود: در برخی حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز میتوان آثار این تغییرات را مشاهده کرد و به نظر میرسد توجه به هنجارهای دینی در میان اقشار مختلف جامعه تقویت شده است.
نماینده ولی فقیه در عراق خاطرنشان کرد: این برکات هم در زندگی دنیوی مردم و در حوزه رشد، تربیت و تقویت ایمان تأثیرگذار است و هم میتواند زمینهساز بهرهمندی آنان از آثار معنوی و اخروی باشد.
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