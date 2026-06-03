زنده نگه داشتن یاد شهدا یک مسئولیت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد چقامیرازایی در آیین رونمایی از نماهنگ «نیمکتهای آسمانی» و یادواره شهدای دانشآموز استان، با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و زنده نگه داشتن یاد شهدا تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با قدردانی از دستاندرکاران تولید این نماهنگ و برگزارکنندگان یادواره شهدای دانشآموز، اظهار کرد: همه افرادی که برای معرفی سیره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسلهای آینده تلاش میکنند، در حال انجام مأموریتی ارزشمند و اثرگذار هستند.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، افزود: این جمله نشاندهنده عظمت و اهمیت فعالیتهای فرهنگی در حوزه تبیین راه و مکتب شهدا است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه عید غدیر در معارف اسلامی اشاره کرد و گفت: غدیر نقطه تکمیل دین و اتمام نعمت الهی بر بشریت است و مسئله ولایت، مسیر هدایت انسان را کامل کرده است.
حجتالاسلام چقامیرازایی تصریح کرد: هر زمان جامعه اسلامی از جایگاه ولایت فاصله گرفته، آسیبهای بزرگی متوجه آن شده است و حوادث تاریخی صدر اسلام نیز گواه اهمیت توجه به مسئله ولایت و امامت است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط فکری و قلبی با ولایت خاطرنشان کرد: پشتیبانی از ولایت و تبعیت از رهنمودهای ولی جامعه، عامل حفظ عزت، اقتدار و امنیت کشور است و این مسئله باید برای نسل جوان بهدرستی تبیین شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی افزود: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنههای مختلف، نشانه پایبندی آنان به ارزشهای انقلاب و حمایت از مسیر ولایت است.
حجتالاسلام چقامیرازایی همچنین به جایگاه والای شهدا در آموزههای دینی اشاره کرد و گفت: شهدا از منزلت ویژهای نزد خداوند برخوردارند و فرهنگ شهادت همچنان مهمترین سرمایه معنوی جامعه اسلامی به شمار میرود.
وی خانوادههای شهدا را صاحبان افتخار و عزت دانست و اظهار کرد: شهدا متعلق به یک خانواده یا یک نسل نیستند، بلکه سرمایههای معنوی ملت ایران هستند و یاد و نام آنان باید همواره در جامعه زنده بماند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که همه آحاد جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان، با الگوگیری از سیره شهدا و تمسک به ولایت، در مسیر تعالی، پیشرفت و خدمت به نظام اسلامی گام بردارند.
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