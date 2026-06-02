غدیر حلقه اتصال نبوت به امامت و الگوی مدیریت جامعه تراز اسلامی است

فاطمه عزیزی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غدیر در منظومه معارف اسلامی، به ویژه در نگاه شیعی، صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی در تداوم رسالت و تکمیل هدایت الهی به شمار می‌آید و در این واقعه، مسئله امامت و ولایت به عنوان امتداد مسیر نبوت مطرح شده و نشان می‌دهد که هدایت امت اسلامی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز باید بر اساس معیار الهی ادامه یابد.

وی افزود: از منظر شیعه، غدیر جایگاهی بنیادین دارد، زیرا اصل ولایت را به عنوان یکی از ارکان اساسی دین تبیین می‌کند و غدیر تنها یک مناسبت آیینی نیست، بلکه حقیقتی اعتقادی، معرفتی و هویت‌ساز است که بنیان اندیشه شیعی بر آن استوار گردیده است.

عزیزی در تبیین پیام‌های اصلی واقعه غدیر گفت: مهم‌ترین پیام غدیر، تداوم هدایت الهی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است.

وی توضیح داد: غدیر نشان می‌دهد که دین اسلام تنها به بیان احکام و اخلاق بسنده نکرده، بلکه برای صیانت از مسیر حق، مسئله امامت و ولایت را نیز مطرح کرده است.

وی خاطرنشان ساخت که پیام‌های اصلی غدیر در سه محور تداوم هدایت الهی، تثبیت جایگاه امامت و ولایت، و تکامل مسیر دین و معرفت دینی قابل تبیین است.

ولایت‌مداری رمز موفقیت جبهه مقاومت و انسجام اسلامی

وی ادامه داد: در نگاه اهل بیت علیهم السلام، ولایت‌مداری صرفاً یک باور فردی نیست، بلکه یک اصل راهبردی برای حفظ انسجام، تشخیص مسیر حق و دستیابی به نصرت الهی است و بر همین اساس، هر جا جامعه بر مدار ولایت حرکت کرده، از تفرقه و انحراف مصون مانده و زمینه پیروزی برای آن فراهم شده است.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری با اشاره به تحولات معاصر تصریح کرد: اگر تحولات اخیر جبهه مقاومت را بررسی کنیم، می‌بینیم که بخش مهمی از موفقیت‌ها و ایستادگی‌ها، ریشه در همین روحیه ولایت‌مداری، تبعیت از رهبری دینی و اعتماد به وعده‌های الهی دارد.

وی گفت: این مسئله نشان می‌دهد که ولایت‌مداری علاوه بر بُعد معنوی، نقشی اساسی در ایجاد انسجام، امید و پایداری اجتماعی ایفا می‌کند.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری افزود: جامعه‌ای که حول محور ولایت حرکت کند، از تفرقه و سردرگمی در امان می‌ماند و مسیر رشد و تعالی را با اطمینان بیشتری طی می‌کند.

ضرورت تغییر زبان تبیین غدیر برای ارتباط با نسل جوان

عزیزی در ادامه این گفت وگو، غدیر را الگویی برای مدیریت و رهبری جامعه اسلامی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های غدیر برای امروز، ضرورت وجود رهبری الهی، آگاه، عادل و شایسته در جامعه است و در منطق غدیر، رهبری صرفاً یک جایگاه سیاسی نیست، بلکه مسئولیتی الهی است که باید بر پایه علم، تقوا، عدالت و بصیرت استوار باشد.

وی درباره چالش‌های تبیین غدیر برای نسل جدید به خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت فراوان غدیر، برخی ابعاد آن هنوز برای نسل جدید به درستی تبیین نشده است و یکی از دلایل این مسئله، ارائه سطحی و تکراری این واقعه در برخی محافل است که مانع از درک عمیق و ارتباط مؤثر جوانان با آن می‌شود.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری راهکارهای تبیین بهتر غدیر را چنین بیان کرد: برای انتقال صحیح پیام غدیر، باید زبان و شیوه بیان را متناسب با نسل امروز تغییر داد و از ابزارهای نوین رسانه‌ای و هنری بهره گرفت، همچنین ضروری است مفاهیم غدیر با مسائل روز و دغدغه‌های جوانان پیوند داده شود و از روش‌های گفتگو محور و تربیتی به جای شیوه‌های یک‌سویه استفاده گردد.

عزیزی در پایان تأکید کرد: غدیر در حقیقت پیوند روشن نبوت با امامت و نشانه‌ای از تکامل مسیر هدایت الهی است و بزرگداشت این عید، پاسداشت اصل ولایت و تجدید عهد با مسیر حق و هدایت الهی به شمار می‌آید.