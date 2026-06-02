اعلام مسیرهای «مهمونی کیلومتری غدیر» در ۱۳ شهرستان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مردمی غدیر هرمزگان مسیرهای برگزاری «مهمونی کیلومتری غدیر» در شهرستانهای مختلف استان را اعلام کرد.
بر این اساس جشن بزرگ مردمی عید سعید غدیر خم با برپایی مواکب فرهنگی، پذیرایی، برنامههای متنوع خانوادگی و اجرای ویژهبرنامههای مذهبی در نقاط مختلف هرمزگان برگزار میشود.
مسیرهای اعلامشده به شرح زیر است:
• بندرعباس: بلوار ساحلی، حدفاصل بازار ماهیفروشان تا اسکله حقانی، از ساعت ۱۷ تا ۲۳
• میناب: خیابان غدیر، از چهارراه خبرنگار تا بلوار بسیج، ساعت ۱۷
• رودان: از زیر پرچم تا میدان امام خمینی(ره)، ساعت ۱۷
• سیریک: ساحل کوهستک، ساعت ۱۷
• جاسک: میدان هفت آذر، جنب گلزار شهدای شهر، ساعت ۱۷
• بشاگرد: شهر سردشت، از میدان شهدا تا میدان ولایت جنب گلزار شهدا
• بندر خمیر: میدان امام خمینی(ره) تا مسجد علیبنابیطالب(ع)، ساعت ۱۷
• بندرلنگه: خیابان شهدای گمنام، جنب گلزار شهدا، ساعت ۱۸
• پارسیان: مصلی امام خامنهای(مدظلهالعالی)، جنب گلزار شهدا، ساعت ۱۹
• بستک: پارک جهانگیریه، روبهروی مسجد جامع، از ساعت ۲۰ تا ۲۳
• قشم: بلوار خلیج فارس، روبهروی اسکله شهید ذاکری، ساعت ۱۹:۳۰
• حاجیآباد: بارگاه امامزادگان سیدمحمد و امیرنظامالدین(ع)، ساعت ۱۷
• بوموسی: بلوار خلیج فارس، روبهروی مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع)، ساعت ۱۷
بر اساس اعلام ستاد مردمی غدیر هرمزگان، این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ولایت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در قالب بزرگترین جشن مردمی عید غدیر در سراسر استان برگزار خواهد شد.
