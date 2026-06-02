زیارت غدیریه شاهکاری معرفتی در تبیین ولایت است

محبوبه نبی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیارت غدیریه در کنار زیاراتی همچون زیارت امین الله از امام سجاد علیه السلام و زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام، جایگاهی ممتاز دارد.

نبی‌زاده تصریح کرد: این زیارت در روز عید غدیر و در شهر نجف از سوی امام هادی علیه السلام قرائت شده و دربردارنده معارف عمیقی درباره مقام امیرالمؤمنین علیه السلام است.

مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری افزود: زیارت غدیریه را می‌توان شاهکاری معرفتی دانست، زیرا مجموعه‌ای غنی از آیات قرآن کریم، روایات نبوی و مستندات تاریخی را در خود جای داده است.

وی گفت: در این زیارت، بیش از هفتاد آیه قرآن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده و در مجموع به بیش از ۲۰۰ فضیلت از فضائل آن حضرت اشاره شده است و محور اصلی این زیارت، تبیین اصل تولی و تبری و تبیین جایگاه ولایت در منظومه اعتقادی اسلام است.

وی ادامه داد: امام هادی علیه السلام در این زیارت با بهره‌گیری از تعابیر گوناگون، به تبیین مقام امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخته است.

نبی‌زاده توضیح داد: از جمله این تعابیر، تکرار لقب امیرالمؤمنین در قالب سلام، شهادت و لعن دشمنان حضرت است، همچنین کاربرد مکرر واژه اشهد نشان‌دهنده تأکید بر گواهی دادن به فضائل و جایگاه الهی آن حضرت می‌باشد.

غدیر نقطه اوج کمال دین است

مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری با اشاره به آیه اکمال دین در سوره مائده تصریح کرد: آیه شریفه «اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم و اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی و رَضیتُ لَکُمُ الإسلامَ دیناً» به روشنی بیانگر آن است که واقعه غدیر نقطه اوج کمال دین، اتمام نعمت الهی و مایه رضایت پروردگار است. نبی‌زاده گفت: این امر، غدیر را از سایر موارد ذکرشده در قرآن درباره اتمام نعمت متمایز می‌سازد.

وی افزود: بر اساس نقل‌های معتبر، از جمله آنچه علامه امینی در کتاب الغدیر از منابع اهل سنت نقل کرده است، این آیه در روز غدیر نازل شده و ائمه معصومین علیهم السلام نیز همواره آن را به این واقعه مرتبط دانسته‌اند.

نبی‌زاده خاطرنشان کرد: در واقعه غدیر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از گرفتن اقرار از مردم فرمودند: هر که من مولای اویم، علی مولای اوست و واژه مولا در این عبارت به معنای ولایت، سرپرستی و رهبری است، بنابراین غدیر نه روز انتخاب، بلکه روز اعلام رسمی ولایت و بیعت با رهبر منصوب الهی است.

غدیر نماد حقانیت و تداوم ولایت است

نبی‌زاده در ادامه اظهار داشت: پیش از واقعه غدیر نیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مناسبت‌های مختلف، از جمله یوم الإنذار و حدیث منزلت در جنگ تبوک، بارها به معرفی جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخته بودند. وی گفت: غدیر نقطه پایانی فرآیند معرفی ولایت و آغاز تثبیت آن در جامعه اسلامی است.

مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری در پایان تأکید کرد: اگر عاشورا نماد حماسه و مظلومیت شیعه است، غدیر نماد حقانیت، تداوم ولایت و روز شادی و تجدید بیعت مسلمانان با امام و رهبر الهی است.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا علیه السلام گفت: عید غدیر، یوم التبسم یعنی روز شادی، اظهار سرور، برپایی جشن و آراستن ظاهر است که نشان‌دهنده عظمت این عید در فرهنگ اسلامی می‌باشد.