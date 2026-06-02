به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، نشست بررسی نتایج مطالعات شناسایی و ارزیابی منابع آلاینده سواحل و آب‌های ساحلی دریای مکران، امروز سه شنبه با حضور احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس و جمعی از کارشناسان پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در دفتر معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها برگزار شد.

در این نشست، نتایج مطالعات و پایش‌های انجام‌شده در زمینه شناسایی منابع آلاینده و ارزیابی وضعیت آلودگی سواحل و آب‌های ساحلی دریای مکران ارائه و مورد بررسی قرار گرفت، این مطالعات با هدف شناسایی کانون‌های اصلی آلودگی، ارزیابی فشارهای محیط‌زیستی و تأمین اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و حفاظتی در منطقه انجام شده است.

در این نشست معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و مراکز علمی و پژوهشی تأکید کرد.

لاهیجان‌زاده تهیه اطلاعات مستند، دقیق و مبتنی بر داده‌های علمی را از الزامات تصمیم‌گیری مؤثر در حوزه مدیریت محیط زیست دریایی دانست و گفت: استفاده از نتایج تحقیقات علمی و پایش‌های تخصصی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای برنامه‌های حفاظتی و کاهش تهدیدات زیست‌محیطی در سواحل و آب‌های کشور ایفا کند.

در ادامه، ساختار و محتوای اطلس منابع آلاینده و آلودگی‌های سواحل و آب‌های ساحلی دریای مکران که با همکاری پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در حال نهایی‌سازی است، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، حاضران ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات تخصصی خود، بر اهمیت انتشار این اطلس به عنوان یک مرجع علمی و مدیریتی برای شناسایی، پایش و مدیریت منابع آلاینده منطقه تأکید کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این اطلس پس از تکمیل و نهایی‌سازی، در آینده نزدیک منتشر خواهد شد و به عنوان یکی از اسناد پایه در برنامه‌ریزی‌های محیط‌زیستی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و دریایی دریای مکران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.