به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا با تسلیت فرارسیدن سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام تاریخی ۱۵ خرداد اظهار کرد: این ۲ مناسبت از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران هستند و رادیو به عنوان رسانه‌ای فراگیر، صمیمی و اثرگذار وظیفه دارد در بازخوانی و تبیین این رخدادها نقشی فعال و جریان‌ساز ایفا کند.

وی اضافه کرد: معاونت صدا امسال نیز با برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی میان تمامی شبکه‌های رادیویی، تلاش کرده است تا بسته‌ای متنوع از برنامه‌ها را برای این ایام تولید و پخش کند؛ برنامه‌هایی که هم جنبه معرفتی دارند و هم به انتقال تجربه تاریخی و فرهنگی انقلاب اسلامی کمک می‌کنند.

پهلوانیان با اشاره به مهمترین برنامه ها تصریح کرد: رادیو ایران با ویژه‌برنامه «امام دل‌ها»، رادیو جوان با «امام ایران»، رادیو گفت‌وگو با «روح‌الله»، رادیو اقتصاد با «خمینی خراسان»، رادیو معارف با «آرام جان»، رادیو سلامت با «جان فدا»، رادیو آوا با «روز چهاردهم»، رادیو ورزش با «ایران قهرمان»، رادیو قرآن با پخش تلاوت‌هایی با محوریت سیره امام خمینی(ره) و مفاهیم مرتبط با قیام ۱۵ خرداد، رادیو فرهنگ با «هفت کوچه»، رادیو نمایش با «تجلی ولایت» و رادیو پیام با ویژه‌برنامه ارتحال امام (ره)، هر یک متناسب با ماموریت تخصصی خود به این مناسبت ملی و مذهبی پرداخته‌اند.

وی با اشاره به رویکرد محتوایی این برنامه‌ها گفت: تلاش شده است تا در کنار روایت زندگی، اندیشه و سیره امام خمینی (ره)، ابعاد مختلف قیام ۱۵ خرداد نیز با نگاهی تاریخی و تحلیلی مورد توجه قرار گیرد تا نسل جوان بیش از پیش با ریشه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی آشنا شود.

معاون صدا در پایان گفت: رادیو به عنوان رسانه‌ای که همواره در کنار مردم بوده، تلاش دارد در این ایام نه تنها اطلاع‌رسانی کند، بلکه به تعمیق آگاهی تاریخی و تقویت هویت ملی و دینی مخاطبان نیز کمک کند. از این رو، پرداختن به قیام ۱۵ خرداد به عنوان نقطه آغازین نهضت اسلامی، از محورهای مهم محتوایی امسال است.