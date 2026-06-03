طاهره معصومی سرپرست اطلاعات و برنامهریزی رادیو گفتوگو، درباره ویژهبرنامههای این شبکه در سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام تاریخی ۱۵ خرداد به خبرنگار مهر گفت: رادیو گفتوگو همواره در مناسبتهای مهم مذهبی، ملی و تاریخی تلاش کرده است با تولید برنامههای تحلیلی، مستند و گفتوگومحور، ارتباطی عمیقتر و اثربخشتر با مخاطبان برقرار کند.
وی افزود: در ایام سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره)، تمرکز برنامههای این شبکه بر تبیین ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و نقش تاریخی ایشان در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی است. بر همین اساس، برنامههای «به وقت گفتگو» و «روی موج گفتگو» بهصورت ویژه روی آنتن خواهند رفت و با حضور کارشناسان، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه تاریخ انقلاب، به بررسی زوایای مختلف اندیشه و سیره امام راحل(ره) میپردازند.
معصومی با اشاره به اهمیت روایت مستند از زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی تصریح کرد: مستند «روحالله» نیز در پنج قسمت تولید و پخش میشود که در آن، زندگی و شخصیت حضرت امام خمینی(ره) از دوران تولد تا ارتحال ایشان مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تصویری جامع و مستند از مسیر زندگی و مبارزات ایشان به مخاطبان ارائه شود.
سرپرست اطلاعات و برنامهریزی رادیو گفتوگو همچنین درباره برنامههای مرتبط با قیام ۱۵ خرداد گفت: این قیام نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران و از مهمترین زمینههای شکلگیری نهضت انقلاب اسلامی به شمار میرود. به همین دلیل، ویژهبرنامههایی با محور بازخوانی وقایع و پیامدهای این حرکت تاریخی تدارک دیده شده است تا مخاطبان با ریشهها و ابعاد مختلف آن آشنا شوند.
معصومی در پایان اظهار کرد: برنامه «رودررو» نیز با تمرکز بر اندیشههای سیاسی امام خمینی(ره) و واکاوی ابعاد مختلف قیام ۱۵ خرداد، به گفتگو با کارشناسان و تحلیلگران خواهد پرداخت. هدف ما از تولید این برنامهها، ارائه روایتهای دقیق، مستند و قابل فهم برای نسل امروز و تقویت شناخت عمومی نسبت به این مقاطع اثرگذار تاریخ معاصر ایران است.
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