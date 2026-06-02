به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به نزدیک شدن روز جهانی محیط‌زیست و (هفته محیط زیست) در خرداد ماه سال جاری برنامه‌های (روزشمار و شعار جهانی و ملی) اعلام شده به صورت مشترک جهت اجرا در همه استان ها در هفته مذکور به شرح ذیل است:

شنبه، ۱۶ خرداد «هشدار اقلیمی؛ آگاهی، تاب آوری» افزایش أکاهی و مقابله با عواقب تغییر اقلیم و پدیده های حدی آب وهوایی

یکشنبه، ۱۷ خرداد «هوای پاک؛ تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی» کاهش آلودکی هوا با نوسازی ناوگان حمل ونقل و کنترل آلاینده های صنعتی

دوشنبه، ۱۸ خرداد «اقلیم، آب و امنیت پایدار» مدیریت پایدار منابع آب، مهار فرونشست زمین و گذار از خشکسالی

سه شنبه، ۱۹ خرداد «از تالابها تا دریاها؛ سرمایه ملی، میراث بین نسلی» احیای تالابها، حفاظت از تنوع‌زیستی و زیست بوم های آبی

چهارشنبه، ۲۰ خرداد «زباله نیست، سرمایه است؛ اقتصاد چرخشی در عمل» نهضت ملی کاهش آلودگی پلاستیک، گسترش بازیافت و استقرار اقتصاد چرخشی

پنج شنبه، ٢١ خرداد «انرژی پاک، صنعت سبز، تولید پایدار» گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری انرژی و صنعت سازوکار با محیط‌زیست

جمعه، ٢٢ خرداد «فرهنگ محیط زیست؛ مشارکت ملی، محیط زیست سالم» نهادینه سازی سواد محیط‌زیستی در خانواده ها، آموزش و پرورش همگانی برای آینده پایدار