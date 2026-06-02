۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

برنامه روزشمار هفته ملی محیط‌زیست اعلام شد

برنامه روزشمار هفته ملی محیط‌زیست که از روز شنبه ۱۶ خرداد ماه آغاز می‌شود، توسط روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به نزدیک شدن روز جهانی محیط‌زیست و (هفته محیط زیست) در خرداد ماه سال جاری برنامه‌های (روزشمار و شعار جهانی و ملی) اعلام شده به صورت مشترک جهت اجرا در همه استان ها در هفته مذکور به شرح ذیل است:

شنبه، ۱۶ خرداد «هشدار اقلیمی؛ آگاهی، تاب آوری» افزایش أکاهی و مقابله با عواقب تغییر اقلیم و پدیده های حدی آب وهوایی

یکشنبه، ۱۷ خرداد «هوای پاک؛ تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی» کاهش آلودکی هوا با نوسازی ناوگان حمل ونقل و کنترل آلاینده های صنعتی

دوشنبه، ۱۸ خرداد «اقلیم، آب و امنیت پایدار» مدیریت پایدار منابع آب، مهار فرونشست زمین و گذار از خشکسالی

سه شنبه، ۱۹ خرداد «از تالابها تا دریاها؛ سرمایه ملی، میراث بین نسلی» احیای تالابها، حفاظت از تنوع‌زیستی و زیست بوم های آبی

چهارشنبه، ۲۰ خرداد «زباله نیست، سرمایه است؛ اقتصاد چرخشی در عمل» نهضت ملی کاهش آلودگی پلاستیک، گسترش بازیافت و استقرار اقتصاد چرخشی

پنج شنبه، ٢١ خرداد «انرژی پاک، صنعت سبز، تولید پایدار» گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری انرژی و صنعت سازوکار با محیط‌زیست

جمعه، ٢٢ خرداد «فرهنگ محیط زیست؛ مشارکت ملی، محیط زیست سالم» نهادینه سازی سواد محیط‌زیستی در خانواده ها، آموزش و پرورش همگانی برای آینده پایدار

محدثه رمضانعلی

