درجه حفاظتی ۱۰ غار در استان بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده اظهار کرد: نخستین غار دریایی کشور واقع در پارک ملی دریایی نایبند در سال جاری درجه بندی شد.

وی افزود: اعلام نهایی درجه حفاظتی غارهای قندیلی، پنجه آبشار، گونو(خفاش)، دمی ، کلید، رودخانه نمک و رنگین کمان واقع در اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک در نشست کارگروه غارشناسی ایران صورت پذیرفت.

مرادزاده اضافه کرد: درجه بندی نهایی غار واسموس واقع در منطقه حفاظت شده کوه بیرمی نیز در جلسه مزبور انجام گردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعلام کرد: با توجه به منحصر به فرد بودن ساختارهای زمین شناسی و زیست بوم حساس غار گوریک، برای حفاظت از این میراث طبیعی و ارزشمند، پیگیری های لازم در راستای ارتقاء سطح منطقه در قالب اثر طبیعی-ملی و یا قرارگیری در محدوده منطقه حفاظت شده شاهزاده ابراهیم - تنگ باهوش که در مجاورت غار مذکور می باشد، توسط کارگروه غارشناسی استان بوشهر انجام خواهد شد.

چهل و هشتمین نشست کارگروه غارشناسی ایران، با حضور مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، دبیرکارگروه غارشناسی ایران و سایر اعضای کارگروه غارشناسی کشور در سالن جلسات دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی تشکیل شد.

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی نیز ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه شناسایی و جمع آوری و ثبت اطلاعات غارهای مناطق تحت مدیریت استان بوشهر و اهداف این طرح اعلام کرد: باعنایت به دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور ، تعداد ده غار استان بوشهر پس از ارزیابی اهمیت حفاظتی و بررسی شرایط فیزیکی، اجتماعی، زمین شناسی، باستانی، منابع آبی، تنوع زیستی، گردشگری و سایر شاخص های موثر، پس از طرح در بیست و چهارمین جلسه کمیته فنی کارگروه غارشناسی ایران، مورد بررسی و درجه بندی اولیه قرار گرفته و متعاقبا در چهل و هشتمین جلسه کارگروه غارشناسی ایران درجه بندی نهایی غارهای مذکور به تصویب رسید.