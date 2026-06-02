به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانکها با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط مصوب هیئت عالی بانک مرکزی، گفت: بانکها باید در چارچوب نقش اصلی خود در تجهیز منابع، خلق اعتبار و تخصیص تسهیلات حرکت کنند و بهگونهای عمل کنند که ضمن پشتیبانی از تأمین مالی تولید از هرگونه اضافهبرداشت، تخطی از مقررات و رشد نامتعارف ترازنامه که به افزایش نقدینگی منجر میشود، پرهیز شود.
وی افزود: بانک مرکزی در اجرای سیاستهای نظارتی خود جدی است و در صورت تخطی بانکها از ضوابط تعیینشده، اقدامات نظارتی و انضباطی لازم را اعمال خواهد کرد.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی همچنین با اشاره به ضرورت فروش اموال مازاد بانکها، تصریح کرد: بانک مرکزی در این مسیر همراه شبکه بانکی خواهد بود و شرکت مدیریت دارایی نیز برای تسهیل این فرآیند، همکاریهای لازم را انجام خواهد داد.
رئیس بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: تحقق هدف کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی نیازمند همراهی مؤثر شبکه بانکی با بانک مرکزی است؛ همراهی که باید هم در کنترل رشد نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانکها و هم در هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد اقتصاد نمود پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانکها تأکید کرد: شبکه بانکی باید ضمن همراهی با سیاستهای کنترل نقدینگی و مهار تورم، تأمین مالی بخش تولید را نیز با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانکها با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط مصوب هیئت عالی بانک مرکزی، گفت: بانکها باید در چارچوب نقش اصلی خود در تجهیز منابع، خلق اعتبار و تخصیص تسهیلات حرکت کنند و بهگونهای عمل کنند که ضمن پشتیبانی از تأمین مالی تولید از هرگونه اضافهبرداشت، تخطی از مقررات و رشد نامتعارف ترازنامه که به افزایش نقدینگی منجر میشود، پرهیز شود.
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