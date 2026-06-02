به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط مصوب هیئت عالی بانک مرکزی، گفت: بانک‌ها باید در چارچوب نقش اصلی خود در تجهیز منابع، خلق اعتبار و تخصیص تسهیلات حرکت کنند و به‌گونه‌ای عمل کنند که ضمن پشتیبانی از تأمین مالی تولید از هرگونه اضافه‌برداشت، تخطی از مقررات و رشد نامتعارف ترازنامه که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، پرهیز شود.



وی افزود: بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های نظارتی خود جدی است و در صورت تخطی بانک‌ها از ضوابط تعیین‌شده، اقدامات نظارتی و انضباطی لازم را اعمال خواهد کرد.



رئیس هیئت عالی بانک مرکزی همچنین با اشاره به ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها، تصریح کرد: بانک مرکزی در این مسیر همراه شبکه بانکی خواهد بود و شرکت مدیریت دارایی نیز برای تسهیل این فرآیند، همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.



رئیس بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: تحقق هدف کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی نیازمند همراهی مؤثر شبکه بانکی با بانک مرکزی است؛ همراهی‌ که باید هم در کنترل رشد نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها و هم در هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد نمود پیدا کند.