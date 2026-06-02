https://mehrnews.com/x3cdp7 ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹ کد مطلب 6848539 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹ نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده جوانان برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6848539 کپی شد مطالب مرتبط گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع حرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه نود و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همخوانی سرود حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه همخوانی سرود «ما مسلح به الله اکبریم» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
نظر شما