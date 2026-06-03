  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب عید غدیر خم برگزار شد.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6849740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها