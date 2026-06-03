https://mehrnews.com/x3cdSD ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6849740 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب عید غدیر خم برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6849740 کپی شد مطالب مرتبط نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع حرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه برگزاری موج ۹۴ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه برپایی ۲۰ موکب توسط تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در عید غدیر حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه برچسبها عید سعید غدیرخم جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
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