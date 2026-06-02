https://mehrnews.com/x3cdnF ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کد مطلب 6848516 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع حرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون یاد و نام هشت شهید مدافع حرم را گرامی داشتند. دریافت 8 MB کد مطلب 6848516 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری موج ۹۴ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه برپایی ۲۰ موکب توسط تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در عید غدیر حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه نود و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع حرم استان کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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