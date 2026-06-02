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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع حرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع حرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون یاد و نام هشت شهید مدافع حرم را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6848516

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